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        Haberler Bilgi Magazin Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? SHOW TV Deha 16. bölüm bu hafta var mı, yayınlanacak mı? Deha yeni bölüm tarihi

        Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı?

        SHOW TV'nin büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi 'Deha'nın 15'inci bölümde Devran, Hakim'in sonunu getirirken Cesur, Devran'dan kurtulmaya çalıştı. Cesur'un Devran için kurduğu tuzak Esme ve İmre'yi ölümle burun buruna getirirken finalde Devran'ın Esme sanarak İmre'yi kurtarması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Peki, SHOW TV Deha 16. bölüm bu hafta var mı ve neden yok? İşte Deha yeni bölüm tarihi hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 19:39 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:39
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        • 1

          Deha'nın yeni bölümü hakkında sorgulamalar hız kazandı. 15. bölümde heyecan ve gerilim dolu sahneler ile gündeme gelen dizinin bu hafta pazar günü yayınlanıp yayınlanmayacağı dizi takipçileri tarafından sorgulanıyor. Peki, Deha 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? İşte merak edilenler...

        • 2

          DEHA 16. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Deha yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almıyor. Dizinin önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

        • 3

          DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

          Bölümde, Esme ve İmre'nin kaçırılması tanıtıma damgasını vururken Devran'ın düştüğü büyük tuzak ve onları bulmak için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkiliyor. Esme ve İmre'ye neler olacağı büyük bir merak yaratırken Devran'ın toprağı çaresizce kazdığı anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı yükseltiyor.

        • 4

          12 OCAK 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI

          18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 - RTÜK Belgesel

          22:30 - Dağ 2

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