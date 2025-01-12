Deha'nın yeni bölümü hakkında sorgulamalar hız kazandı. 15. bölümde heyecan ve gerilim dolu sahneler ile gündeme gelen dizinin bu hafta pazar günü yayınlanıp yayınlanmayacağı dizi takipçileri tarafından sorgulanıyor. Peki, Deha 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? İşte merak edilenler...