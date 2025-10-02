Habertürk
        Haberler Televizyon 'Deha' ödül kazandı

        'Deha' ödül kazandı

        Geçtiğimiz sezon SHOW TV'de ekranlara gelen Ay Yapım imzalı 'Deha' dizisi, bu yıl 20'nci kez düzenlenen Uluslararası Seul Ödülleri'nde 'En İyi Yabancı Dizi' ödülünün sahibi olarak uluslararası önemli bir başarıya imza attı. 'Deha' aynı zamanda Emmy Ödülleri için de aday gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 16:33 Güncelleme: 02.10.2025 - 16:33
        'Deha' ödül kazandı
        Geçtiğimiz sezon SHOW TV’de ekranlara gelen Ay Yapım imzalı 'Deha' dizisi Güney Kore'de ödüle lâyık görüldü. 'Deha', bu yıl 20'nci kez düzenlenen Uluslararası Seul Ödülleri’nde ‘En İyi Yabancı Dizi’ ödülünün sahibi olarak uluslararası önemli bir başarıya imza attı. Bugün Seul’de gerçekleşen törene dizinin yönetmeni Umut Aral katılarak ödülü, tüm ekip adına aldı.

        Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı, ‘Deha’ dizisi önemli bir uluslararası başarıya imza attı. ‘Deha’ dizisi adına Seul’e giden dizinin yönetmeni Umut Aral ödülü, tüm oyuncular ve ekibi adına aldı.

        Umut Aral konuşmasına Türkçe, Korece ve İngilizce olarak "Merhaba" diyerek başlayıp kendisine ilham veren Koreli sinemacıların isimlerini andıktan sonra Seul Ödül Töreni’nde bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti. 'Deha'nın 2 yıllık büyük bir ekip çalışmasının sonucu olduğu belirten Umut Aral, dizinin senaristi Damla Serim, yapımcısı Kerem Çatay, "Olağanüstü oyuncu kadromuz" diyerek bahsettiği Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu ile tüm ekibine; "Bu inanılmaz yolculuğu gerçek kıldığınız için teşekkürler, bu ödül hepimizin" cümleleriyle teşekkür etti.

        'DEHA' INTERNATIONAL EMMY AWARDS’DA TELENOVELA KATEGORİSİNDE FİNALE KALDI

        'Deha', aynı zamanda Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türk yapımlar hariç, Brezilya ve İspanya yapımı dizilerin de yarıştığı 'En iyi Telenovela' dalında bu yıl aday gösterilen tek Türk dizisi olarak bir başarıya daha imza attı. Heyecanla beklenen ödül töreni 24 Kasım’da New York’ta gerçekleştirilecek.

        Habertürk Anasayfa