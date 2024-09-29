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Yayınlanan tanıtımda İskender, terk edip gittiği ailesinin sofrasına misafir olurken tüm aile İskender’den yaşattıklarının acısını çıkarıyor. Devran’ın “Herkes her şeyi yapabilir, galiba ben de!” cümlesi izleyicilerde merak uyandırıyor.

‘DEHA’NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Devran, Boran’ın intikamı için babasının karşına çıktığında planını çoktan kurmuştu ve planları hep istediği gibi ilerledi. İskender ise karşısındakinin Devran olduğunu bilmeden bu planlara dahil olurken Cesur, Hakim ile Karga’nın kardeş olduğunu öğrendi. Esme, Devran’ın planlarının onu İskender’in dünyasına çekmesinden endişelenirken Sofi’nin öğütleri de Devran’ı durdurmaya yetmedi. Kim olduğunu bilmediği Devran’a güvenen İskender’in tüm planı suya yattı. Bölümün finalinde ise İskender yıllar önce terk edip gittiği eve geri dönerken ailesi ve izleyiciler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Yeni bölümde sofrada neler yaşanacağı merak konusu oldu.

REKLAM Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor. ‘Deha’, yeni bölümüyle 6 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de! İşte Deha’nın 3. Bölüm Tanıtımı: