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        Haberler Televizyon 'Deha'nın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

        'Deha'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Show TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi 'Deha'nın dördüncü bölümünden heyecan dolu yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 21:29 Güncelleme: 09.10.2024 - 21:33
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        'Deha'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım
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        Tanıtımda İskender, Devran’ın ailesine olan zaafını kullanırken Devran, İskender’in kendisine neden güvendiğini sorguluyor. Devran’ın Ceylan’ı nasıl kurtaracağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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        Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.

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