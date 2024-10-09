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Tanıtımda İskender, Devran’ın ailesine olan zaafını kullanırken Devran, İskender’in kendisine neden güvendiğini sorguluyor. Devran’ın Ceylan’ı nasıl kurtaracağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.