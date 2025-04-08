'Deha'nın 26'ncı bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 26'ncı bölümünden heyecan dolu 3'üncü tanıtımı izleyicilerle buluştu
SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 26'ncı bölümünden heyecan dolu 3'üncü tanıtımı izleyicilerle buluştu.
İşte 'Deha'nın 26. Bölüm 3. Tanıtımı:
Yayınlanan yeni tanıtımda Karahan ile Cesur arasındaki gerginlik giderek tırmanırken Karahan’ın Cesur’u apartman boşluğuna sarkıtması gerilimi doruğa taşıyor.
Karahan ve İmre’nin düğünü sırasında İskender’in Aysel’e Devran’ın yerinde olsa neler yapacağını anlatması dikkat çekerken Devran’ın nikâhta aniden ortaya çıkması tanıtıma damga vuruyor.
Yeni bölümde Devran’ın düğüne engel olmak için nasıl bir hamle yapacağı şimdiden merakla bekleniyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.
'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de!