'Deha'nın, 21'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 21'inci bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

Bir kez daha babası tarafından ihanete uğrayan Devran, İmre'ye de güvenmediğini onun yüzüne vuruyor.