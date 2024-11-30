'Deha'nın, 11'inci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı
SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Deha'nın, 11'inci bölümünden nefesleri kesen bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu
SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 11'inci bölümünden nefesleri kesen bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.
Yayınlanan tanıtımda Devran, para uğruna öz oğlu Boran'ın öldürülmesine göz yuman İskender ile büyük bir hesaplaşma yaşarken Devran, İskender'i paralar ile birlikte ateşe veriyor. İskender'in, "Sen vicdanlısın unutma, sen bana benzemezsin" sözleri ise tanıtıma damgasını vuruyor.
Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.
'Deha', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!
İşte 'Deha'nın 11. Bölüm 3. Tanıtımı: