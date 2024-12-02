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        Haberler Televizyon 'Deha'da Devran kardeşinin katilini buldu

        'Deha'da, Devran kardeşinin katilini buldu

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 13:13 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:13
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        Kardeşinin katilini buldu
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        SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı 'Deha', dün akşam yayınlanan heyecan dolu yeni bölümüylede izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün akşam nefesleri kesen 11'inci bölümünde Devran, Boran’ın gerçek katilini bulurken İskender’den de intikamını aldı. ‘Deha’, reytinglerde ABC1 20+’da 7,96 izlenme oranı (rating) 18,42 izlenme payı (share), AB’de 7,50 izlenme oranı (rating) 19,97 izlenme payı (share), Total’de de 6,22 izlenme oranı (rating) 15,61 izlenme payı (share) elde etti.

        Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, ‘Deha’, aksiyonun düşmediği 11'inci bölümüyle SHOW TV’de dün akşam yayınlandı. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’ yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu. Dizi #Deha etiketiyle 5 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinde kaldı.

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        'DEHA’NIN 11'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümünde Boran’ın öldürüldüğü eve ulaşan Devran orada onu bekleyen biriyle karşılaştı ve bir kumpasa kurban giderek gözaltına alındı. Oraya hazırlıklı giden Devran ise mekana kamera yerleştirmesiyle tutuklanmaktan kurtuldu. Bütün bu olanlara rağmen pes etmeyen Devran, bu durumu gerçek katili bulabilmesini sağlayacak biçimde hemen lehine çevirdi ve polise tüm gerçekleri anlattı.

        Devran, Zekâsıyla Kendini Kurtardı:

        İmre ise bir yandan Devran’a karşı duygularıyla savaş verirken bir yandan da ona intikam savaşı açtı. Devran’a yeni bir düşman kazandığını söyleyen İmre, Karga’dan Devran’ın kendi için çalışmasını istedi. Bütün bunlar yaşanırken Esme, Devran’ı bir kez daha İmre’den uzak durması konusunda uyardı.

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        İmre, İntikam Ateşini Yaktı:

        İskender’e attığı oltayla aradığını bulan Devran, tüm parçaları birleştirdi. İskender ve Hakim’in tüm engellerine rağmen Boran’ın son ses kaydına ulaşmayı başaran Devran, duydukları karşısında yıkıldı. Boran’ın son sözleriyle tarifsiz bir acı yaşarken bambaşka bir Devran’a dönüştü. Sofi’nin desteğiyle duygularına yenilmeden planlı hareket eden Devran, Karga’nın evinde Cesur ve İmre’nin tanıklığında İskender ve Hakim’le büyük bir yüzleşme yaşanmasını sağladı. Boran’ın son ses kaydını herkes dinlerken Karga abisiyle ilgili gerçeği de öğrenmiş oldu. Tüm sırların açığa çıktığı ‘İhanet Mahkemesi’nin sonunda Devran, Hakim’i polise teslim etti.

        Devran’ın İhanet Mahkemesi’nde Gerçekler Açığa Çıktı:

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        Finalde ise herkesle hesaplaşmasına rağmen içi soğumayan Devran, Boran’ın ölümüne sebep olan herkesin bedel ödemesini istedi. İlk olarak da buna İskender’den başladı. Bir plan yaparak silah zoruyla İskender’i Karga’nın kasasına getiren Devran, onu yanan paraların arasında alevlerin içinde bıraktı. İskender’in yalvarışları içinde mekandan çıkan Devran’ın içindeki yangının sönüp sönmeyeceği ve İskender’in başına neler geleceği yeni bölüme dair heyecanı yükseltti.

        İşte heyecan dolu final sahnesi:

        ‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

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