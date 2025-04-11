Deha Bilimlier: Babama özlemim var

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deha Bilimlier, 'Babamın Şarkıları' albümünün ikinci şarkısı, sözü müziği Ahmet Kaya'ya ait olan 'Herkes Kendi İşine'yi yayımladı. Şarkının klibinde ise yönetmen Ramazan Arslankaya'nın imzası bulunuyor.

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Deha Bilimlier, "Bu proje babama yazılmış bir mektup gibi. Her bir notada ona olan özlemim var. Umarım bir yerlerden duyuyordur beni" diyerek şarkının ve projenin anlamını dile getirdi.