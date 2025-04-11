Deha Bilimlier: Babama özlemim var
Deha Bilimlier, 'Babamın Şarkıları' adlı albümünün ikinci şarkısı olan 'Herkes Kendi İşine'yi dinleyicilerle buluşturdu. Bilimlier, "Bu proje babama yazılmış bir mektup gibi. Her bir notada ona olan özlemim var" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deha Bilimlier, 'Babamın Şarkıları' albümünün ikinci şarkısı, sözü müziği Ahmet Kaya'ya ait olan 'Herkes Kendi İşine'yi yayımladı. Şarkının klibinde ise yönetmen Ramazan Arslankaya'nın imzası bulunuyor.
Deha Bilimlier, "Bu proje babama yazılmış bir mektup gibi. Her bir notada ona olan özlemim var. Umarım bir yerlerden duyuyordur beni" diyerek şarkının ve projenin anlamını dile getirdi.