'Deha', aksiyon dolu yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri, ekran başına topladı. Aksiyon dolu sahneleriyle tansiyonun bir saniye düşmediği 19'uncu bölümde Devran, Karga’yı hapishaneden çıkararak Cesur’a karşı en büyük kozunu oynadı. Cesur kendini kurtarmaya çalışırken bir yandan da Devran’ın kuyusunu kazmaya devam etti.

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Mekânının patlatılmasına karşılık İskender’i kaçıran Yıldırım’a Devran büyük ders vererek babasını kurtardı ama bütün bu yaşananlardan sonra her şeyi öğrenen Sofi için Devran büyük bir hayal kırıklığı olmaktan kaçamadı. Bölümün büyük finalinde ise Faruk, restorana gelerek Devran’ı ailesinin gözü önünde cinayet şüphelisi olarak gözaltına alırken yeni bölümde Devran’ın yaşayacaklarına dair merakı yükseltti.

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‘Deha’ reytinglerde ise ABC1 20+’da; 4,19 izlenme oranı (reyting) 9,68 izlenme payı (share), AB’de; 3,70 izlenme oranı (reyting) 9,92 izlenme payı (share), Total’de de 3,62 izlenme oranı (reyting) 8,76 izlenme payı (share) elde etti.

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı 'Deha'da başrolleri; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge paylaşıyor.

'DEHA’NIN 19'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yeni bölümünde Devran, Cesur’a karşı bir plan yapıp en büyük kozunu oynadı ve Karga’yı hapishaneden çıkardı. Cesur’un yeni açtığı mekanda soluğu alan Devran ve Karga, Cesur’un tüm gücünü elinden aldıklarını gösterdiler.

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Devran’dan Cesur’a Karga Hamlesi:

Mekândaki ilaç şişesinde hem Kuduz hem de Devran’ın parmak izlerinin çıkması üzerine komiser Faruk, adamlarını onları takip etmeleri konusunda uyardı. Elindeki gücü kaybeden Cesur ise hayatta kalmak için önce Sofi’ye sonra da polise giderek Devran’ın kuyusunu kazmak için bildiklerini onlarla paylaştı. Sofi, Devran’la ilgili öğrendiklerini kabul etmek istemese de olayları hemen araştırmaya girişti. Bütün bunlar yaşanırken Devran’ın Yıldırım’ın mekânını patlatıp parasını almasına karşılık Yıldırım, İskender’i esir aldı. Buna karşılık İmre, İskender’i kurtarması için Devran’a baskı yaparken Devran da hem para hem de İskender’i kurtaracak bir plan yapmanın peşine düştü.

Sofi’den öğrendiği büyük bir bilgiyle ipuçlarını takip eden Cesur hem Devran’ı hem de Kuduz’u köşeye sıkıştırdı. Kuduz ise bütün bunların sorumlusu olarak Devran’ı gördüğü için onu bir saniye yalnız bırakmazken Devran’ın İskender için yaptığı plandan habersiz sinirini ondan çıkardı. Zehir planıyla Yıldırım ve adamlarını etkisiz hale getiren Devran ise İskender’i oradan kurtarmayı başardı. Devran bunu İskender’e değer verdiği için değil, ona sadece yeterince akıllıysan sevdiklerine zarar vermeden de para kazanma yolunun olduğunu kanıtlamak için yaptığını söyledi. REKLAM Devran, İskender’i Kurtarıp Ona Büyük Bir Ders Verdi: Sofi, Cesur’un anlattıkları üstüne Devran’la yüzleşmeye geldi ve senin üzerinde biraz olsun babalık hakkım olduğunu düşünüyordum ama sen İskender’in oğlusun diyerek Devran’ı yerle bir edip gitti. Kuduz’un öldürdüğü adamın cesedini polisler sahilde bulurken Karga da Cesur’u yakalayıp hapsetti. Cesur ise Karga’ya karşı son kozunu oynadı ve hiç beklemediği şekilde onun tüm adamlarını satın aldığını gösterdi. Karga bir anda avcıyken av konumuna düştü. Cesur’un "Bugün elime kan bulaşacak!" sözleri "Karga’yı öldürecek mi?" sorusunu akıllarda bıraktı. Bölümün finalinde ise komiser Faruk restorana gelip Devran’ı tüm ailesinin önünde Kuduz’un adamının ölümüyle ilgili cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Kuduz’u polis arabasında gören Devran hiç beklemediği bir şeyle karşı karşıya kalırken tüm ailesi de şaşkınlık yaşadı. Yeni bölümde Devran’ın yaşayacakları şimdiden büyük bir merak konusu oldu. İşte heyecan dolu final sahnesi: ‘Deha’ yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!