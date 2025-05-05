Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Deha, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Devran, ameliyat sırasında yaşanan komplikasyondan çıkmasını bekleyen herkesi şaşırtırken Cesur, onun bıraktığı işi tamamlamak için İskender’in tarafına geçer. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 29. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…