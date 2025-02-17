Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin DEHA 20. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (16 Şubat 2025)

        Deha 20. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı dizisi Deha, 16 Şubat Pazar akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin son bölümünde, Devran ve Kuduz İskender sayesinde polis soruşturmasından kurtulurlar. Devran, İskender'in ona neden bu iyiliği yaptığını sorgularken bir yandan da ortadan kaybolan Karga'nın izini sürer. Deha 20. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 16 Şubat 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 08:54 Güncelleme: 17.02.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin sevilen dizisi Deha 20. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Aysel her zamanki gibi İskender’in planına kendi yöntemleriyle dahil olurken Devran, İskender ve İmre’nin uyarılarına rağmen büyük bir hata yapmanın eşiğindedir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 20. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        • 2

          DEHA'NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Devran ve Kuduz İskender sayesinde polis soruşturmasından kurtulurlar.

        • 3

          Devran, İskender’in ona neden bu iyiliği yaptığını sorgularken bir yandan da ortadan kaybolan Karga’nın izini sürmektedir.

        • 4

          Devran İskender’in desteğiyle altın işinde git gide yükselirken ona güvenmeye başlar.

        • 5

          İskender ise Altay cinayetinden kendini kurtarma planı yaparken yine bir taşla neredeyse üç kuş vurmanın peşindedir.

        • 6

          Aysel her zamanki gibi İskender’in planına kendi yöntemleriyle dahil olurken Devran, İskender ve İmre’nin uyarılarına rağmen büyük bir hata yapmanın eşiğindedir.

        • 7

          DEHA SON BÖLÜM İZLE

          16 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 20. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          DEHA 20. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        VW yöneticisinden Türkiye'deki üretime övgü
        VW yöneticisinden Türkiye'deki üretime övgü
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        'Uzaklaştırma' süresi bitti... Tuğba'yı sokakta defalarca bıçakladı!
        'Uzaklaştırma' süresi bitti... Tuğba'yı sokakta defalarca bıçakladı!
        İşçinin memurun ücreti böyle eridi
        İşçinin memurun ücreti böyle eridi
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Berlin'de binlerce kişi aşırı sağa karşı sokağa çıktı
        Berlin'de binlerce kişi aşırı sağa karşı sokağa çıktı
        Venedik'e ücretli giriş uygulaması yayılacak mı?
        Venedik'e ücretli giriş uygulaması yayılacak mı?
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; olay kamerada
        Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; olay kamerada
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Doktor tutuklandı!
        Doktor tutuklandı!
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Habertürk Anasayfa