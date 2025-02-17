Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 17 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ise kar yağışlı olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olurken, iç bölgeler için buzlanma ve don uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 07:41 Güncelleme: 17.02.2025 - 07:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Bulutlu 13°

        İzmir

        Yağmurlu 16°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 14°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 11°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Kısmen Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Güneşli 12°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde 2-4 derece düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Berlin'de binlerce kişi aşırı sağa karşı sokağa çıktı
        Berlin'de binlerce kişi aşırı sağa karşı sokağa çıktı
        İşçinin memurun ücreti böyle eridi
        İşçinin memurun ücreti böyle eridi
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; olay kamerada
        Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; olay kamerada
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Doktor tutuklandı!
        Doktor tutuklandı!
        Kadıköy'de tarihi karakol yangınının detayları ortaya çıktı
        Kadıköy'de tarihi karakol yangınının detayları ortaya çıktı
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Habertürk Anasayfa