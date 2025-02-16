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        Haberler Gündem Doktor tutuklandı! Biber gazı sıkıp silah göstermişti

        Doktor tutuklandı! Biber gazı sıkıp silah göstermişti

        Üsküdar'da bir hastanede hastalara biber gazı sıkıp, personele silah gösteren doktor, "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 20:47 Güncelleme: 16.02.2025 - 21:28
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        Doktor tutuklandı!
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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Şubat'ta Üsküdar Devlet Hastanesi'nde, personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerinden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen doktor O.K.K'yi gözaltına aldı.

        Şüpheli doktorun ikametinde ve aracında yapılan aramada, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen O.K.K, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

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        DOKTOR HAKKINDA DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILDI

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Üsküdar'da hastalara biber gazı sıkan ve personele silah gösteren doktor hakkında disiplin yönünden işlem başlatıldığını bildirdi.

        Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Şubat Cuma günü Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili olarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli inceleme ve değerlendirme sürecini titizlikle yürüttüklerini belirtti.

        İl Sağlık Müdürü Güner, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda, ilgili doktor O.K.K. hakkında disiplin yönünden işlem başlatılmış, olay adli makamlara bildirilmiş olup, konu tüm yönleriyle detaylı şekilde incelenmektedir. Sağlık hizmetlerinde hasta hakları, etik kurallar ve mesleki sorumluluk çerçevesinde hareket edilmesi en temel önceliğimizdir. Sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamaların yapılacağını özellikle vurgulamak isterim."

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