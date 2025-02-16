Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

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Fenerbahçe'de goller 21 ile 71. dakikalarda En-Nesyri ve 52. dakikada Oğuz Aydın'dan gelirken Kasımpaşa'nın golünü ise 62. dakikada Mamadou Fall kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi hata yapmayarak puanını 57'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe derbi mücadelesinde deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.

EN-NESYRI DURDURULAMIYOR! Kasımpaşa karşısında 2 gol bulan Faslı yıldız En-Nesyri, bu sezon Süper Lig'deki 15. golünü kaydetti. En-Nesyri, bu gollerin 10'unu 2025 yılında attı. REKLAM Öte yandan En-Nesyri, Süper Lig'de arka arkaya dördüncü maçında da gol sevinci yaşadı. Golcü futbolcu, Kasımpaşa'dan önce; Adana Demirspor, Göztepe ve Rizespor maçlarında ağları havalandırmıştı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK VARDI Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan ancak bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ 'DALYA' DEDİ Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçıyla "dalya" dedi. Sarı-lacivertli ekipte 5. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 99 maçta forma giymişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altındaki 100. lig maçına çıkmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR 14. dakikada Mamadou Fall'un pasında topla buluşan Kevin Rodrigues, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. REKLAM 19. dakikada Claudio Winck’in sağ taraftan yerden pasında Da Costa'nın altıpas içerisinde vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. 21. dakikada Fred'in derinlemesine pasında savunmandan seken topu alan Youssef En-Nesyri, ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 35. dakikada savunmadan çıkarken Cafu’nun kaptırdığı topta araya giren Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis’te kaldı. 52. dakikada Fenerbahçe'nin ikinci golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün rakibinden sıyrılarak penaltı noktası önüne pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0 62. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Winck'in ceza sahası sağ çaprazından ceza sahasına ortaladığı topu Fall kafayla ağlara gönderdi: 2-1 64. dakikada soldan Oğuz Aydın'ın ortaladığı topa altıpasın içinde En-Nesyri kafayla vurdu, kaleci çizgiden topu çıkardı. 71. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü attı. Dzeko'nun ara pasıyla savunmanın arkasına kaçan En-Neysri kalecinin üzerinden aşırtarak topu kaleye gönderdi: 3-1 Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazandı.