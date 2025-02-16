Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        60
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Beşiktaş
        BJK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU - Kasımpaşa Haberleri

        Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'de goller 21 ile 71. dakikalarda En-Nesyri ve 52. dakikada Oğuz Aydın'dan gelirken Kasımpaşa'nın golünü ise 62. dakikada Mamadou Fall kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.02.2025 - 17:57 Güncelleme: 16.02.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

        Fenerbahçe'de goller 21 ile 71. dakikalarda En-Nesyri ve 52. dakikada Oğuz Aydın'dan gelirken Kasımpaşa'nın golünü ise 62. dakikada Mamadou Fall kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi hata yapmayarak puanını 57'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe derbi mücadelesinde deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.

        EN-NESYRI DURDURULAMIYOR!

        Kasımpaşa karşısında 2 gol bulan Faslı yıldız En-Nesyri, bu sezon Süper Lig'deki 15. golünü kaydetti. En-Nesyri, bu gollerin 10'unu 2025 yılında attı.

        REKLAM

        Öte yandan En-Nesyri, Süper Lig'de arka arkaya dördüncü maçında da gol sevinci yaşadı. Golcü futbolcu, Kasımpaşa'dan önce; Adana Demirspor, Göztepe ve Rizespor maçlarında ağları havalandırmıştı.

        FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK VARDI

        Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, kadroda yer almadı.

        Sakatlığını atlatan ancak bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

        MERT HAKAN YANDAŞ 'DALYA' DEDİ

        Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçıyla "dalya" dedi.

        Sarı-lacivertli ekipte 5. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 99 maçta forma giymişti.

        Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altındaki 100. lig maçına çıkmış oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada Mamadou Fall'un pasında topla buluşan Kevin Rodrigues, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

        REKLAM

        19. dakikada Claudio Winck’in sağ taraftan yerden pasında Da Costa'nın altıpas içerisinde vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        21. dakikada Fred'in derinlemesine pasında savunmandan seken topu alan Youssef En-Nesyri, ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

        35. dakikada savunmadan çıkarken Cafu’nun kaptırdığı topta araya giren Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis’te kaldı.

        52. dakikada Fenerbahçe'nin ikinci golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün rakibinden sıyrılarak penaltı noktası önüne pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

        62. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Winck'in ceza sahası sağ çaprazından ceza sahasına ortaladığı topu Fall kafayla ağlara gönderdi: 2-1

        64. dakikada soldan Oğuz Aydın'ın ortaladığı topa altıpasın içinde En-Nesyri kafayla vurdu, kaleci çizgiden topu çıkardı.

        71. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü attı. Dzeko'nun ara pasıyla savunmanın arkasına kaçan En-Neysri kalecinin üzerinden aşırtarak topu kaleye gönderdi: 3-1

        Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Habertürk Anasayfa