Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; olay kamerada

Olay, saat 17.45 sıralarında Altıeylül ilçesine bağlı Dinkçiler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi.

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İddiaya göre M.K. ile husumetli olduğu G.A. arasında, G.A.’nın çalıştığı iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar karşılıklı olarak birbirlerine bıçak çekti. M.K., bıçakla G.A.’yı sağ göğüs bölgesinden yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. G.A., sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

G.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından kaçan M.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.