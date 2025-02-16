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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 16.02.2025 - 22:28
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında iç sahada Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli oyuncular ve takım "bilinçli" olduğu için maçın "farklı noktaya" gitmediğini söyledi.

          Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Portekizli teknik direktör, her maçta uygulamak istedikleri fikirleri olduğunu ifade etti.

        • 2

          Maçlarda karşı takımların oyun stiline göre adapte olmaları gerektiğini belirten Mourinho, "Her zaman maçın neleri gerektirdiğini düşünüyoruz. Bugün biz ilk golü atana kadar Kasımpaşa oyunun kontrolünü elinde bulunduruyordu. Topa daha fazla sahip oldular, oyunu daha fazla kontrol ettiler. Ama bunun üstesinden gelmeyi başardık, attığımız golden sonra oyun değişti. Oyuncularımın öğrendikleri şeyi, 'taktiksel kültür' diye adlandırıyorum. Bu da her şarta ayak uydurmak anlamına geliyor." diye konuştu.

        • 3

          Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın iyi antrenör olduğunun altını çizen Mourinho, "Kasımpaşa normalde 4'lü savunmayla oynuyordu, bugün maça 5'li başladılar. Bunu beklemiyorduk. İkinci yarıda 4'lüye döndüler ve bu sefer yeni sorunlarla karşılaştık ama bunlara cevap verdik. Modern futbol işte bu. Takımım şu anda mükemmel değil, hala hatalar yapıyoruz. Ancak maç 2-1 olduğunda oyuncularım panik olmadı, başlarının belada olduğunu düşünmedi. Sonrasında üçüncü golü attık, dördüncü golü de atabilirdik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sıkıntı yaşamamamızın sebebi de oyuncuların hem bireysel hem de takım olarak bilinçli olmasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

        • 4

          "EN-NESYRI ÇOK İYİ İŞ ÇIKARIYOR"

          Sarı kart sınırındaki oyuncuları, Galatasaray derbisi öncesinde ikaz edip etmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Jose Mourinho, "Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Ya da kart sınırındaki oyuncuların kartlarını temizlemek için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Bizler sadece oyunumuzu oynuyoruz. Bugün Szymanski cezalıydı, onun yokluğunda ne kadar zorlandığımızı gördük İsmail Yüksek sakattı. Orta sahada Mert Hakan'ın 90 dakika oynaması gerekti çünkü orta saha oyuncumuz yoktu. Başka oyuncular da limitleri zorlamak durumundaydı. Filip Kostic sınırdaydı, kenarlarda iki taze oyuncuyla başladık, Mert ve Oğuz ile. Biz önümüzdeki maçı düşünerek oyuncu değişikliği yapmadık, zaten önümüzdeki maç Anderlecht maçı." diye konuştu.

        • 5

          Takımın formda golcüsü Youssef En-Nesyri'yle ilgili de açıklamada bulunan Jose Mourinho, şunları söyledi:

          "Formunun artmasının zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. En-Nesyri buraya geldiğinde sezon öncesi kampı geçirmemişti. Geldiğinde 90 dakika oynayacak durumda değildi. Ayrıca Edin Dzeko ile aynı anda sahada oldukları çok az maç oynamışlardı. O dönemde ikisinden birisi oynuyordu. Sonrasında form tutunca beraber oynatmaya karar verdim ve formu yükseldi. Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi, kulüp çok fazla para verdi diye eleştirildi. Hatta ocak ayında Suudi Arabistan'a hemen satılması konuşuldu. Şu anda onun nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Ayrıca takım çok iyi oynuyor, bu da onu etkiliyor. Ligde penaltısız 15 golü var. Avrupa'da ve kupada da golleri var. Şu anda çok iyi iş çıkarıyor."

        • 6

          Jose Mourinho'nun takıma etkisinin kupalar kazanıldığında görüleceğini sözlerine ekleyen Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi:

          "Ben kendimi, hedeflerimi böyle tanımlarım. Şu anda 3 turnuvadayız, Avrupa Ligi'nde hayattayız. Orada kupayı kazanmak zor olacaktır. Ama biz adım adım hedef koyuyoruz. Gruptan çıktık ve Anderlecht karşısında turu geçmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda iyi durumdayız ama bir maçımız daha var. Ligde normal şartlarda ikincinin 8-9 puan önünde olmamız gerekirdi ama şu anda birincinin 6 puan gerisindeyiz. 2 yıllık kontratım boyunca bu etkiyi göreceğiz. O yüzden hep birlikte bu yıl bir şeyler başarmayı deneyelim."

        • 7
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