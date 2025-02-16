Yaklaşık bir yıldır ince bağırsak kanseri ile mücadele eden 74 yaşında Antalya'da hayatını kaybeden 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, dün memleketi Adıyaman'a gönderildi.

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Burada düzenlenen törende, yakınları ve sevenlerinden helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, törendeki konuşmasında, Mustafa Kahtalı'ya Allah'tan rahmet diledi.

Aydın, "Üzgünüz, büyük değerimizi kaybettik. Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil eden Türkiye'de gerçekten iyi yerde konumlanan ve herkesin saygı duyduğu insanı uğurlamanın hüznü içerisindeyiz" dedi.

Adıyaman Valisi Osman Varol da Mustafa Kahtalı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "Zor bir günde bir aradayız. Bu acı günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafa Kahtalı'nın kızı Venda Kahtalı da babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Babam doğduğu toprakların yanı sıra bu coğrafyada kederini, mutluluğunu türküleriyle aktardı. Toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Kızı olarak değil onu tanımış bir insan olarak onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Cenaze törenine Mustafa Kahtalı'nın yakınlarının yanı sıra, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Kahta Çağrı Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

KAHTALI MIÇE HAKKINDA

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1951 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Yörede Mustafa'nın kısaltılması olarak kullanılan 'Mıçe' nedeniyle bu lakabı alan Kahtalı, ilkokulu Kahta Kubilay İlkokulu'nda okudu.

Çocukluğunda, çoğunlukla pamuk tarlasında çalışmaya gittiği için ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise dışardan sınavlara girerek aldı.

17 yaşından itibaren Kahta'da düğün ve konserlerde türküler söylemeye başladı. 1975- 1985 yılları arasında albüme dökülemeyen ve resmi kayda geçmeyen albüm kayıtları yaptı. 1980 ihtilalinden sonra Kürtçe şarkı söylediği için 1 yıl cezaevinde kaldı. İlk albümü 'Kara Gözlüm'ü memleketi Adıyaman'da yaptıktan bir yıl sonra İstanbul'a giderek çıkardığı 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakaladı. Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Mahsuni Şerif, Sami Kasap gibi sanatçıların parçalarını da seslendiren Kahtalı'nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu var. 'Aslan' olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla 'Kahtalı' olarak değiştirdi. KAHTALI MIÇE ALBÜMLERİ Kara Gözlüm (1985) Gurbet Kuşu (1986) Dilek Dağı (1987) Dünden Bugüne Gazellerimiz (1988) Acı Günlerim (1989) Tanımaz Olaydım-Son Günlerde (1991) Böyle Olur mu-Nerdesin (1993) Şu Gurbetin Garibiyim (1995) Dön Babom-Çıkalım Nemrut Dağına (1996) Adaklar Ettim-Zelğo Can (1997) Damımıza Kar Yağdı (1999) Usta ile Çırak (2002) Tık Dedi (2003) Ben Adamı Gözlerinden Tanırım (Şiirler) (2003) Düğünümüz Şen Ola-Mıçe Babo (2006) Siz Gidin Biz Geloğ-Komşu Naile (2009) Bir Peru Gördüm-Edi Bese (2013) Yıllar Sensiz Geçiyor (2016) Tencere Dibin Kara (2023) Kahtalı Mıçe için taziye mesajı