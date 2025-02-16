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        Haberler Magazin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kahtalı Mıçe için taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahtalı Mıçe için taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan, 5 yıl önce soyadını; 'Aslan'dan 'Kahtalı'ya çeviren ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:18 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:30
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        Kahtalı Mıçe için taziye mesajı
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        'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı (Soyadını; 5 yıl önce mahkeme kararıyla 'Aslan'dan, 'Kahtalı'ya çevirmişti) 74 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti. Kahtalı Mıçe, yaklaşık bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu.

        Kahtalı Mıçe
        Kahtalı Mıçe

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu'muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
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        #kahtalı mıçe
        #mustafa aslan

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