Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!

Adana'da endoskopi işlemi sırasında bağırsakları delinen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen (46), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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DHA'nın haberine göre Özel Kalem Müdürü ve aynı zamanda basın danışmanı olan Meral Kara Delen, 14 Şubat’ta ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne giderek rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak istedi.

SEPTİK ŞOKA GİRDİ

Prof. Dr. Y.G. tarafından yapılan endoskopi işlemi sırasında Delen’in bağırsakları delindi. Septik şoka giren Delen, hemen ameliyata alındı. Aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde delinen bağırsağı dikilen Delen yoğun bakıma alındı. Ancak Delen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Meral Kara Delen’in ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Delen'in cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, milletvekilleri, Delen'in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Delen'in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"HER TÜRLÜ MÜDAHALEDE BULUNULDU"

Meral Kara Delen'in ölümüyle ilgili konuşan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, "Meral Hanım, basit bir operasyon için hastanemize gidiyor. Operasyon sonucunda birtakım komplikasyonlar gelişiyor. Ertesi gün hastaneye yeniden başvurduğunda bu komplikasyonlar nedeniyle birtakım tıbbi sorunlar açığa çıkıyor. Gerekli müdahaleler yapılıyor ancak bu süreç çok hızlı gerçekleşiyor. Yoğun bakımda geri döndürmek için her türlü müdahalede bulunuldu ancak maalesef sabaha karşı kendisini kaybettik" dedi.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK"

Konuyla ilgili incelemenin başlatılacağını kaydeden Prof. Dr. Beriş, şunları söyledi: "Meral Hanım, çok iyi bir anne, çok iyi bir eş, bizim çalışma arkadaşımızdı. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Gerek savcılık gerek İl Sağlık Müdürlüğü'ne gerekli bildirimler yapıldı. Üniversitemiz çerçevesinde de kanunun bize verdiği yetki dahilinde yarından itibaren soruşturmaya başlayacağız. Hastaneye ikinci başvurusunda her türlü müdahalenin yapıldığını biliyoruz. Bir kusur, eksiklik varsa her türlü tedbir alınacak. Meral Hanım, bizim çalışma arkadaşımız ancak başka biri de olsaydı aynı işlemler yapılacaktı."