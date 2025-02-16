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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mustafa Denizli: Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı! - Futbol Haberleri

        Mustafa Denizli: Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!

        Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarda değerlendirmelerde bulundu. İşte Denizli'nin yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 22:10 Güncelleme: 16.02.2025 - 22:10
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        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
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        Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

        Mücadele sonrasında HT Spor ekranlarındaki Köşe Vuruşu programında Mustafa Denizli değerlendirmelerde bulundu.

        İşte Denizli'nin yorumları:

        "Kasımpaşa açık oynamayı tercih etti hiçbir şekilde geriye çekilip Fenerbahçe ataklarını beklemedi. Esasında Fenerbahçe'nin kadro yapısı da rakibi baskı altına alacak bir kadro yapısı değildi. Oyunun ilk yarım saatinde oyunun hakimi net bir şekilde Kasımpaşa'ydı. Net 2 pozisyon da buldu. Büyük takımlara karşı bunları değerlendiremezsen neticede orada gol yeme şansın artar çünkü Fenerbahçe takımın şartlar ne olursa olsun ister kendi ürettikleri ister rakip hatasından olsun yakaladığı pozisyonu gol yapabilen bir takım."

        "Fenerbahçe'nin bu maç esasında ligde varım mı yokum mu maçlarından biriydi. İki haftadır önemli eşikleri aşıyor Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe adına önemli bir kazanım. Futbol olarak maçın skoru bu mu derseniz bana göre değil ama Fenerbahçe kadrosunda büyük sıkıntılar yaşıyor birçok oyuncunun pozisyonu değişti. Özellikle bugün sahanın en etkisiz adamı Talisca'ydı. Onun da pozisyonu değişti Talisca'nın bu pozisyonda başarılı olma şansı son derece düşük."

        "Amrabat can simidi olur çünkü en azından fiziksel kalitesi stoper oynamak için yeterli. Bölge değiştirmesi orta sahayla stoper arasında ciddi fark vardır. Markaj anlayışı çok farklıdır. Stoperde Amrabat gibi bir oyuncunun olması her zaman avantaj.

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