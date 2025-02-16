İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli açıklamalar

İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk'te Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlıyor. Vali Gül, İstanbul'daki sahte içki operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. Gül, "Alan da satan da içkinin sahte olduğunu biliyor" dedi.

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Vali Gül'ün açıklamalarından satırbaşları:

Alan da satan da içkinin sahte olduğunu biliyor. Tezgah altında satılan pet şişelerde satılan içkiden bahsediyoruz. İçine çeşitli maddeler konulmuş zehirden bahsediyoruz. 3 defa kullandığında bir şey olmadığı içki, dördüncü sefer kullandığında sizi canından edebiliyor. Bizim yaptığımız denetimleri artırdık. Tarım müdürlüğü, zabıta, ilçe belediyesi, emniyet bütün birimleriyle olabildiğince denetimleri artırdık.

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Büfelere, içki satan yerlere geçen sene kasım ayında kamera takma zorunluluğu getirdik. İçki satma ruhsatı olan yerlerde kameraların takılması gerekiyor. Ve bir ay boyunca o kameraların kayıt etmesi gerekiyor. Şuan İstanbul'daki bütün büfelerde, ruhsatı olan işletmelerde bu dediğim kameralar var. Ayrıca bu sene yaptığımız bir uygulama da şu; herhangi bir işletmede kaçak içki, sahte içki bulduğumuzda sadece adli olarak ceza vermiyoruz aynı zamanda işletme ruhsatını iptal etmek için ilçe belediyelerine bildirimde bulunuyoruz.

İSTANBUL'DA SUÇ ÇETELERİ

İstanbul'un 16 milyona yakın nüfusu var. Bunun dışında hem Anadolu'da hem yurt dışında gelen milyonlarca hemşehrimiz var. Bu nüfus oranına baktığımızda, zaman zaman suç işleniyor ama İstanbul'da suç işleme oranları nüfus itibarıyla dünyada benzer şehirlerin altında. 2024'te işlenen suçlara baktığınızda 2023'e göre azalma var. Kişilere karşı işlenen suçlarda da mal varlığına karşı işlenen suçlarda da azalma var. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9.7 daha az suç işlendi. Mal varlığına karşı işlenen suçlardan da yaklaşık yüzde 30'a yakın daha az suç işlendi. Bu şunu gösteriyor; 2024'te 2023'e göre İstanbul'umuz daha huzurlu. Bu sadece İstabul'da da değil Türkiye'nin her tarafında bu iyileşme devam ediyor.

İstanbul'da özellikle çetelere karşı operasyon sayısı itibarıyla yüzde 56 daha fazla operasyon yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER

İstanbul dünya kenti. Bizde şuan kayıtlı olan 1 milyon 27 bin yabancı var. Herhangi bir kulüpte futbol oynayan, basketbol oynayan sporcudan tutun da buraya ticaret için gelen bütün herkes. Dolayısıyla da bunlar kayıtlı. Kim olduğunu biliyoruz nerede yaşadığını biliyoruz ne yaptığını biliyoruz. Bunların dışında ülkemize illegal yollarla giren ya da legal yollarla girip o süresi tamamlanan kişilerin şehrimizden ülkemizden kendi ülkelerine gitmeleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Kaçak göçle mücadelemiz bu. Mobil göç noktalarımız var bizim. Sayın bakanımızın projesi olan İstanbul'da yaklaşık 100 tane mobik göç noktası var.

Vize ihlali ile ilgili ya da girişle ilgili polislerimiz şüphelendiğinde karakola götürmeden en yakın noktaya götürerek bu kişinin turist mi kaçak göçmen mi bunu anlayabilecek bir makanizma. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda 2024'te 750 bin sorgulama yapılmış. Sorgulanan kişinin yaklaşık yüzde 10'u kaçak göçmen yakalanmış ve bunlarn sınırdışı edilme işlemi başlamış. Ocak ve Şubat ayına baktığımızda bu yüzde 10'nun yüzde 5'lere düştüğünü görüyoruz. İSTANBUL'DA ULAŞIM SORUNU İstanbul'da taksi sorunu var. Bunda İstanbullular da memnun değil. 2 bin 500 tane ilave taksi plakası süreci başladı. UKOME'den karar çıktı. Onun ihale süreçleri yanılmıyorsam Mart ayı içerisinde kamuoyunda neticelenir diye tahmin ediyoruz. 2024 yılında aylık yaklaşık 15 bin civarında taksilere denetim yapıyoruz. Çok düzenli bu işleri yapanları da bulduk. Müşteriyi yanıltan, müşteriyi aldatmaya çalışan ya da kalitesiz hizmet veren taksicileri de bulduk. Bu Ocak ayında 15 bin olan rakamımız 22 bine çıktı. Dolayısıyla da geçen seneye göre 2025 yılında taksilerin denetimini yüzde 50 daha çok artıracağız. İSTANBUL'DA GÜNÜBİRLİK KONAKLAMA Müşteri de, bunu yapan insanlar da bunun legal olmadığını ve bununla emniyetin, jandarmanın Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzün ilgili birimlerin mücadele ettiğini bilmesi gerekiyor. Mücadele ediyoruz daha çok mücadele edeceğiz. Bunu kayıtsız oteller için de yapıyoruz. Bolu'da hepimizin içini sızlatan hadise yaşadık. Dolayısıyla da yangınla ilgili otellerimiz başta olmak üzere yangınla ilgili risk altında olabilecek her yeri denetlemeye başladık. Bolu yangınından sonra 204 yer kapandı. Aynı iradeyi devam ettiriyoruz. Aynı iradeyi devam ettiriyoruz. Bu yerler şartlarını uygun hale getirirse 1 ay sonra hizmet vermeye başlayabilir. İSTANBUL'DA DEPREM Cumhurbaşkanımız bu depremle ilgili bir hedef koydu ve talimat verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyoruz. "Yarısı sizden yarısı bizden" kampanyası İstanbullularımıza yapılabilecek en büyük teşviklerden bir tanesi . Kampanyaya 1 milyon 600 bin başvuru var. Bir gün bile bekleyecek vaktimiz yok. Olabildiğince hızlı davranmamız lazım. İstanbul'da en güvenli mekanlar okullar daha güvenli hale gelecek hastaneler bu dönüşümü gerçekleştirecek.