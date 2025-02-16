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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Rıdvan Dilmen derbinin hakemini açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Rıdvan Dilmen derbinin hakemini açıkladı!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı yendi. Türk futbolunun efsane ismi Rıdvan Dilmen mücadele sonrası Habertürk TV ekranlarındaki %100 Futbol programında Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 21:53 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:09
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        "Derbide yabancı hakem olacak"
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

        Zorlu mücadelenin ardından Türk futbolunun efsane ismi Rıdvan Dilmen, Habertürk TV ekranlarındaki %100 Futbol programında Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirdi.

        İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

        Maçtan önce mücadelede en az 3-4 gol olacağını tahmin edebilirdik. Kasımpaşa'nın kültürü şu; "Biz top oynuyoruz". Bugün de Kasımpaşa kendini inkar eden bir şey yapmadı. Dün oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçı gibi Türkiye standartlarının üzerinden bir maç oldu; İlk yarıda 1, ikinci yarı 4 dakika uzadı. İki tane de sarı kart çıktı. Puanları konuşalım, şampiyonlukları konuşalım ama marka değeri böyle yükselir. Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından çok büyük keyif aldım.

        Merak edilen şu; Galatasaray maçından sonra biz 6 puanı mı, 3 puanı mı, 4 puanı mı konuşacağız?

        Bir diğer tarafta da uyuyan bir dev Beşiktaş var. Enerjisi yüksek bir teknik direktör gelmiş. Bir tarafta da özellikle son yıllarda taraftarıyla büyükleşmiş bir Galatasaray var. Bu süreç kolay değil. Bu süreç şu yüzden zor; Avrupa'da perşembe günü maç yapıyorsunuz, antrenör olarak da 7-8 oyuncunuzdan yoksunsunuz ve tekrar ligde yarışta olmak için en iyisini yapmalısınız. Aykut hocayla minik bir tespitimiz vardı; Anderlecht'in Fenerbahçe'nin yapısına uyan bir takım olduğunu söyledik. Çünkü oynamaya çalışan bir takımdı. O maç da 3 dakika uzadı.

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        İlk yarıda gol öncesi Fenerbahçe ve golden sonraki Fenerbahçe'yi ayırıyorum. Bir de Dzeko öncesi ve sonrası Fenerbahçe olarak ayırıyorum. Tabii ki bir de Fenerbahçe'nin annesi tarafında gol atması için doğurulmuş bir oyuncusu var. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye kattığı en büyük şeylerden ilki; En-Nesyri'yi getirmiş olmasıdır. En-Nesyri de Icardi gibi ofsayta zor düşen bir oyuncu. Yorgunken bile yine orta sahadan Dzeko'nun pasıyla net gol fırsatı yakaladı.

        Önceden Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra oynuyordu. 9 puanlık fark baskı yaratıyordu. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe'den sonra oynuyor. 3 puanlık farka düşmesiyle baskı, Galatasaray'a döndü.

        Bence derbiye yüzde yüz yabancı hakem gelecektir. Federasyon bu ismi belirlemiştir bile. Ortalık bu durumdayken yabancı hakem gelmeme ihtimali yok. Yabancı VAR hakemi getirmek için Danışma Kurulu yalanı ortaya atıldı. Ben bunu Mecnun Odyakmaz ile konuştum, "Kulüplerden isim bekliyoruz" dedi.

        Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geldikten sonra yaptığı açıklamalarla yeni bir kitap yazılır. Mourinho, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamalarla, "Anderlecht maçı muhtemel 11'ine Tadic'i yazmayın" diyor. Bütün demeçleri son viraja girilirken, oyunculara motive etmek üzerine. Büyük kulüpler, Anadolu kulüplerine özel sistemler hazırlamazlar. Ama Mourinho maçtan sonra "Burak Yılmaz bizi şaşırttı" diyor. Demek ki bir fikri vardı.

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