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        Haberler Dünya Berlin'de binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri düzenledi | Dış Haberler

        Berlin'de binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri düzenledi

        Almanya'nın başkenti Berlin'de aşırı sağa karşı düzenlenen gösteride bir araya geldi. Göstericiler, 23 Şubat'ta yapılacak seçimde sandığa gidilmesi ve demokratik partilere oy verilmesi çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 07:23 Güncelleme: 17.02.2025 - 07:23
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          Almanya'nın başkenti Berlin'de dün akşam yaklaşık 35 bin kişi aşırı sağa karşı düzenlenen gösteride bir araya geldi.

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          Berlin'de yaklaşık 35 bin kişi aşırı sağa karşı "Cesur. İnsan. Birlikte" sloganıyla düzenlenen mitinge katıldı.

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          Mitingdeki konuşmalarda 23 Şubat'ta yapılacak seçimde sandığa gidilmesi ve demokratik partilere oy verilmesi çağrısında bulunuldu.

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          Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine tepki gösterilen eylemde, "AfD’ye oy yok", "Demokrasi için", "İnsanlık için kayıt olun", "Sessiz kalmak kötü, dayanışma altın" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

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          Protestan kilisesinden mitinge katılan Christian Staeblein yaptığı konuşmada, "Biz aşırılık yanlılarına karşı güvenlik duvarıyız. Onlara karşı ancak birlikte, el ele başarılı olabiliriz." ifadesini kullandı.

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          Mitingde Almanya'nın tanınmış sanatçısı Herbert Grönemeyer de şarkı söyleyerek göstericilere destek verdi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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