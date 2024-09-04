"Değişimi, yazılı belgelere yansıtacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü programının ardından 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na katıldı. Kurultayda; milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları ile parti üyeleri yer aldı.

DHA'nın haberine göre kurultayın açılış konuşmasını yapan Özgür Özel, genel seçimlerde umutsuz bir seçmeninin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sokakta karşılaştığımız gençlerin gözündeki fer sönmüş; toplumda büyük bir hayal kırıklığı, umutsuzluk hakimdi ve bu tüm ölçümlere yansıyordu. O günlerde hepimizin önünde yeni bir sorumluluk vardı. Yeni bir sayfa açmak için şunu söyledik; artık hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek, Türkiye değişecek. İşte 5 Kasım kurultayında delegelerimizin, ortaya koyduğu irade 31 Mart seçimlerinde partimizi Türkiye'nin birinci partisi yapan iradenin ta kendisiydi. 5 Kasım kurultayımızın sloganı 'Değişim.' Ancak bu değişimi sadece kişilere indirgemek bir haksızlık, bir vefasızlık yapmak olur. İhtiyacımız olan, bu değişimi, başta partinin yazılı belgelerine yansıtarak sürdürmek, devam ettirmek ve bu değişim sonucuyla başararak sonuç almaktır. 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda, bu değişiklik talebinin altını doldurarak tüzüğümüzün daha da demokratikleştirecek, ardından partimizin iktidar programına evrilecek olan parti programımızı değiştirme aşamasına güçlü bir adım atacağız. Şimdiden kurultayımız için nisan ayından itibaren görüş ve önerileri toplamaya başladık. Önümüzdeki günlerde tüzüğümüzü değiştirdikten sonra 25 farklı masada 4 ana temada çok farklı fikirlerin, görüşlerin tartışıldığı ve değişim kurultayının en önemli bileşeni olan, program değişikliğini nasıl yapacağımız, 81 ilde nasıl üreteceğimiz, ilçelere nasıl taşıyacağımız, toplumun beklentilerini nasıl duyacağımız, yeni çözümleri nasıl üreteceğimizi hep birlikte tartışacağımız çok kıymetli iki günü de hep birlikte gerçekleştireceğiz."

"TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİNİN RAKİBİ, ARTIK DİĞER SİYASİ PARTİLER DEĞİLDİR"

Yerel seçimlerde CHP'yi birinci parti yaptıklarını söyleyen Özel, "Şimdi bize örgütümüzün ve milletimizin beklentilerine göre demokratik bir tüzük yapmak, güçlü bir program yapmak için ilk adımları atmak ve o programı kısa süre içinde hayata geçirmek ve yeni bir kongreyle yürürlüğe sokmak, kısır kavgalarla şahsi tartışmalarla değil, nitelikli tartışmalarla ve kavga etmeden nitelikli bir süreci hep birlikte yürüterek, milletin gündeminden başka bir gündemi konuşmadan, bizi çekmek istedikleri kutuplaşma oyunlarına asla gelmeden, birlik ve beraberlik içinde genel seçimlere gitmek, öz güvenli siyasetten ödün vermeden geleceğe yürümek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ilk genel seçimlerde iktidar yapmaktır. Türkiye'nin birinci partisinin rakibi artık diğer siyasi partiler değildir. Hedefimiz yerel seçimlerde aldığımız yüzde 38'lik oyu yüzde 50'nin üzerine çıkarmak için milletle kurduğumuz bağı çok daha güçlü hale getirmektir. Diğer partilerin hedefi bize ulaşmak, bizim hedefimiz ise kendi başarı çıtamızı daha da yukarıya çıkarmaktır. Artık Türkiye, eski Türkiye değildir, olmayacaktır. Milleti bölerek, ayrıştırarak, iktidarda kalma dönemi kapanmak üzeredir. Çünkü onların karşısında artık milletin hakkının yegane savunucusu olan bir Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayan Türkiye ittifakı vardır. Bugün Türkiye, artık gitmekte olan bir hükümetin neden olduğu ağır sıkıntılar içindedir. Emekliler, asgari ücretliler, üreticiler, 'Geçinemiyoruz' diye feryat etmekte, sokakta ve meydanlarda ses yükseltmektedirler. Ancak biz 'İktidar başarısız olursa biz iktidar oluruz' diye beklemedik, beklemiyoruz, beklemeyeceğiz" diye konuştu.