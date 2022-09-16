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Yunan sürücünün aracında ele geçti! Değeri 35 milyon TL

Edirne'de polisinin, Yunan vatandaşı Chasan Mesker'e ait otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan 1491 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kent girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramanın ardından sürücü gözaltın alındı

16.09.2022 - 20:17 | Güncelleme: ABONE OL
Değeri 35 milyon TL! Edirne'de Yunan sürücünün aracında ele geçti - Güncel Haberler
DHA

Edirne'de, Yunan sürücünün otomobilinde 35 milyon TL değerinde 'gümrük kaçağı cep telefonu' ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yunan vatandaşı Chasan Mesker'e ait otomobili takibe aldı.

Kent girişine yakın bir bölgede otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonuna rastladı.

GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON VE YEDEK PARÇALAR

Otomobilde yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olduğu değerlendirilen değişik marka ve modelde toplam 1491 gümrük kaçağı cep telefonu ile 145 cep telefonu yedek parçası ele geçirildi.

Chasan Mesker gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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