10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, "Beni Ağlatma" adlı kitabında kendisi hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunarak, onur ve saygınlığını zedelemeye yönelik ifadeler kullandığını iddia ettiği şarkıcı Mustafa Sandal hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu işleme koyarak soruşturma başlatan savcılık, Sandal'ı ifadeye çağırdı. Peki, Defne Samyeli kimdir? Kaç yaşındadır? İşte biyografisi
Defne Samyeli Hayatı
İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.
Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır.Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.
2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.
Çalıştığı gazeteler
2000: Milliyet
2002-2009: Güneş
2013-2015: Milliyet
Çalıştığı TV kanallar
1991-1994: Star TV
1994: Teleon TV
1994-1995: Show TV
1996-2002: Kanal D
2002-2007: Show TV
2010: atv
2011: a Haber
TV programları
1991-1994: Salı Pazarı (STAR TV)
1992-1993: İyi Günler Türkiye (STAR TV)
1994: Pazar Show (SHOW TV)
1994-1995: Show'da Show (SHOW TV)
1996: Şakalamaca (KANAL D)
1996-1999: Defne Samyeli ile Gecenin İçinden (KANAL D)
1998: Defne Samyeli ile Flaş Haber (KANAL D)
1999-2002: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)
2002: Seçim 2002 (SHOW TV)
2002-2007: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)
2004: Seçim 2004 (SHOW TV)
2006: Vizyon (SHOW TV)
2007: Seçim 2007 (SHOW TV)
2010: Herşey Bambaşka (ATV)
2011: 45 Dakika (A HABER)
2011: Söz Teması (A HABER)
Reklam
2011: Olay Yüz Kremleri
Dizi
2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV)
2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D)
2018: İstanbullu Gelin (Star TV)
Albümleri ve şarkıları
1994 - Tek Başına
2015 - Son Arzum (single)
2019 - Ağla Ağla (single)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!