Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, "Beni Ağlatma" adlı kitabında kendisi hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunarak, onur ve saygınlığını zedelemeye yönelik ifadeler kullandığını iddia ettiği şarkıcı Mustafa Sandal hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu işleme koyarak soruşturma başlatan savcılık, Sandal'ı ifadeye çağırdı. Peki, Defne Samyeli kimdir? Kaç yaşındadır? İşte biyografisi

Defne Samyeli Hayatı

İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır.Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.

2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.

Çalıştığı gazeteler



2000: Milliyet

2002-2009: Güneş

2013-2015: Milliyet

Çalıştığı TV kanallar

1991-1994: Star TV

1994: Teleon TV

1994-1995: Show TV

1996-2002: Kanal D

2002-2007: Show TV

2010: atv

2011: a Haber



TV programları



1991-1994: Salı Pazarı (STAR TV)

1992-1993: İyi Günler Türkiye (STAR TV)

1994: Pazar Show (SHOW TV)

1994-1995: Show'da Show (SHOW TV)

1996: Şakalamaca (KANAL D)

1996-1999: Defne Samyeli ile Gecenin İçinden (KANAL D)

1998: Defne Samyeli ile Flaş Haber (KANAL D)

1999-2002: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)

2002: Seçim 2002 (SHOW TV)

2002-2007: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)

2004: Seçim 2004 (SHOW TV)

2006: Vizyon (SHOW TV)

2007: Seçim 2007 (SHOW TV)

2010: Herşey Bambaşka (ATV)

2011: 45 Dakika (A HABER)

2011: Söz Teması (A HABER)



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2011: Olay Yüz Kremleri



Dizi



2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV)

2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D)

2018: İstanbullu Gelin (Star TV)

Albümleri ve şarkıları

1994 - Tek Başına

2015 - Son Arzum (single)

2019 - Ağla Ağla (single)