Hızlı ve telaşlı!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Defne Samyeli (49), geçtiğimiz akşam Asmalımescit'te görüntülendi.

Telaşlı halleriyle dikkat çeken Samyeli, hızlı adımlarla ilerlerken muhabirlerin, "Efendim iyi akşamlar, aceleniz var galiba?" sorusu üzerine "Evet, geç kaldım. Yetişmem gereken bir yer var, daha sonra konuşuruz." yanıtını verdi.