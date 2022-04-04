Yüzünü gizlemeye çalıştı!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Defne Samyeli, önceki gün kızı Derin Talu ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Aracını otobüs durağına bırakarak, AVM'ye giren Samyeli, yaklaşık 15 dakikada alışverişini tamamladı. Samyeli'yi otomobilde tek başına bekleyen Derin Talu ise muhabirleri fark edince hemen maske taktı.

AVM çıkışında ise koşar adımlarla aracına binen Samyeli, muhabirlere, "Hayırlı Ramazanlar. Kusura bakmayın, trafik tıkanmasın. Başka zaman konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Derin Talu'nun yüzünü kapatmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

Eski spiker ve Türkiye güzeli De...