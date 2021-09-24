"AŞKTAN VE YALNIZLIKTAN KORKMUYORUM"

Aşk hayatıyla ilgili konuşan ünlü isim, "Şu an hayatımda kimse yok. Aşktan ve yalnızlıktan korkmuyorum. Çünkü o kadar güzel arkadaşlıklarım var ki yalnız olduğumu düşünmüyorum. Bundan sonra ömrümü geçireceğim bir partner olabilir de olmayabilir de... Ben hepsine hazırlıklıyım." demişti.