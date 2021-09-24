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Defne Samyeli'den tatil pozları: Koronavirüs sonrası soluğu İzmir'de aldı - Magazin haberleri

Koronayı yenen Defne Samyeli tatilde

Koronavirüsü atlatan Defne Samyeli, soluğu İzmir-Dikili'de aldı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Samyeli, tatil pozlarını da takipçileriyle paylaştı

24.09.2021 - 09:56 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Haberi sosyal medya hesabından açıklayan ve aynı ortamda bulunduğu kişileri test yaptırmaları konusunda uyaran Samyeli, geçtiğimiz günlerde virüsü yendiğini duyurmuştu.

  • Koronavirüs sonrası kendine vakit ayıran Defne Samyeli, dinlenmek için İzmir'e gitti. Dikili'de tatil yapan 49 yaşındaki Samyeli, bol bol güneşin keyfini çıkarıyor.

  • Tatilinden kesitler yayınlamayı ihmal etmeyen Defne Samyeli'nin deniz kıyısında verdiği pozlar, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

  • "KARANTİNAM BİTTİ"

    Öte yandan koronavirüsü atlattığını sosyal medya hesabından duyuran Samyeli, "Covid gitti, karantinam bitti. Benimle ilgilenen tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Çok özel bir buluşmayla ilk misafirimi ağırladım. Aileen bizimle çalışmaya geldiğinde Deren 5 yaşındaydı. Tam 14 yıl çocuklarıma ikinci bir anne, bana kardeş oldu. Ne zamandır görmüyordum, anılar canlandı, gözler doldu. Sevgi ne güzel şey. Canım Aileen..." ifadelerini kullanmıştı.

  • "AYNI ORTAMDA BULUNDUĞUM KİŞİLER TEST YAPTIRSIN"

    Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından temasta bulunduğu kişileri uyarmayı ihmal etmeyen Defne Samyeli, "Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum." demişti.

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