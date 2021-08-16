"20 YAŞINDA DURMADIĞIMA EMİNİM"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Samyeli kendisine gelen, "20 yaşında gibi" yorumlarına da yanıt vermişti. Defne Samyeli, "20 yaşında durmadığıma eminim. Yorumlar mutlu ediyor. Yaşa çok değer veren birisiyim. Yaş almak benim için çok önemli. Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok. Yaşı büyük olanları daha değerli buluyorum." açıklamasında bulunmuştu.