Defineciler mezarlığı talan etti! Dikkat çeken FETÖ detayı
Yalova Şehir Mezarlığı'na dadanan defineciler, iddiaya göre FETÖ'nün 6 milyon dolar ve 6 kilo altınını didik didik arıyor. Geçtiğimiz aylarda 2 kez daha mezarlıkta kazı yapan zanlılar, bugün de bir mezarda daha gömü aradı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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Yalova'da yaklaşık 3 ay önce Şehir Mezarlığı'na gelen ve bir mezarı kazan definecileri fark eden görevliler durumu polise bildirdi.
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Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 2 ay önce de yine aynı mezarlıkta izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında bu kişiler de adli kontrolle serbest kalmıştı.
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Aynı mezarlıkta bugün de kaçak kazı yapıldı. Mezarlığa İstanbul plakalı bir araçla gelen şüpheli, bir mezarı kazmaya başladı.
Durumu fark eden görevliler polise haber verdi.
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Mezarlığa bir araçla geldiği anlaşılan ve kazıda kullandığı aletlere el konulan E.A, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Kazıyı define aramak amacıyla yaptığı iddia edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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İHA'nın haberine göre, Azeri bir iş adamına ait altın ve paralara FETÖ'nün çöktüğü ve bu parayı Yalova'daki bir mezarlıkta sakladığı ileri sürüldü.
Bunu duyan kişiler ise Yalova Şehir Mezarlığı'na gelerek FETÖ'nün kayıp hazinesini aramaya başladı. Yan yana duran mezarları 3 ayda farklı tarihlerde para ve altınlara ulaşmaya çalışmak için kazan şüphelilerin bu bilgiyi nereden aldıkları ise merak konusu oldu.
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