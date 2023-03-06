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Define macerası

Gösterime 14 Nisan'da girecek olan 'Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası'nın afişi yayınlandı. Film, define peşindeki bir grubun başına gelen komik olayları konu edindi

Giriş: 06.03.2023 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
Define macerası
Define peşinde
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HABERTURK.COM

Willer Film, yeni komedi projesi 'Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası', gösterime girmeye hazırlanıyor. Başrollerini Cengiz Küçükayvaz, Hakan Bilgin ve Davut Bekri’nin üstlendiği film, izleyicilerle 14 Nisan'da buluşacak.

Define peşine düşen bir grup insanın başına gelen birbirinden komik olayları konu alan filmin afişi yayınlandı.

Şiar Zaim’in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Bülent Çolak, Turgay Tanülkü, Çetin Altay, Onur Şan, Serap Çetintürk, Burak Khan, Gökhan Tevek, Zeynep Aytek, Tevfik Yapıcı, Kirkor Dinçkayıkçı, Harun Özüağ, Aykut İspir, Züleyha Karyağdı, Tarık Karyağdı, Miraç Bayramoğlu ve Sebahat Adalar da yer aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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