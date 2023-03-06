Define peşinde

Willer Film, yeni komedi projesi 'Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası', gösterime girmeye hazırlanıyor. Başrollerini Cengiz Küçükayvaz, Hakan Bilgin ve Davut Bekri’nin üstlendiği film, izleyicilerle 14 Nisan'da buluşacak.

Define peşine düşen bir grup insanın başına gelen birbirinden komik olayları konu alan filmin afişi yayınlandı.

Şiar Zaim’in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Bülent Çolak, Turgay Tanülkü, Çetin Altay, Onur Şan, Serap Çetintürk, Burak Khan, Gökhan Tevek, Zeynep Aytek, Tevfik Yapıcı, Kirkor Dinçkayıkçı, Harun Özüağ, Aykut İspir, Züleyha Karyağdı, Tarık Karyağdı, Miraç Bayramoğlu ve Sebahat Adalar da yer aldı.