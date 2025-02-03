Son yıllarda yapay zeka teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler, küresel teknoloji firmaları arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı. Özellikle ABD'li şirketler, güçlü finansal kaynakları ve teknolojik üstünlükleri sayesinde AI yarışında öne çıkarken, Avrupa'daki teknoloji startupları bu alanda geri kalmaktan korkuyordu.

Ancak, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürülmesiyle birlikte, Avrupa'daki firmalar da AI teknolojilerini daha uygun maliyetlerle kullanma fırsatı buldu. DeepSeek'in sunduğu düşük maliyetli ve yüksek performanslı çözümler, Avrupa'daki teknoloji şirketlerine küresel rekabette avantaj sağlamaya başladı. DeepSeek'in Avrupa'daki etkisi ve bu yeni yapay zeka modelinin sunduğu fırsatlar ön plana çıkarken önde gelen yapay zeka startupları bu konuda DeepSeek'e geçişin şirketlerine önemli bir katkı verdiğini vurguladı.

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"DİĞER MODELLERE KOLAYCA GEÇİŞ YAPABİLİRİZ"

DeepSeek modelinin yükselişi, AI teknolojisinin erişilebilirliğini artırarak Avrupa teknoloji startuplarının ABD'li rakiplerine kıyasla daha hızlı bir şekilde yeni teknolojileri benimsemesine olanak tanıyor. Alman startup Novo AI'nin CEO'su Hemanth Mandapati, iki hafta önce DeepSeek chatbotlarına geçiş yaparak, OpenAI'nin ChatGPT modelinden vazgeçtiğini belirtti.

Reuters'in bildirdiğine göre, Mandapati, Göteborg, İsveç'te düzenlenen GoWest konferansının kulislerinde verdiği röportajda, "Uygulamamızı OpenAI kullanarak geliştirdiysek, diğer modellere kolayca geçiş yapabiliriz... sadece dakikalar içinde tamamlandı. DeepSeek'in sunduğu teklif, asıl fiyatından beş kat daha düşük. Kullanıcılar bu değişikliği fark etmiyor bile" ifadelerini kullandı.

NetMind.AI'nin ticari müdürü Seena Rejal ise, "Bu, büyük teknoloji şirketlerine karşı önemli bir adım ve AI'nin demokratize edilmesinde büyük bir rol oynuyor" şeklinde konuştu. Bernstein analistlerine göre, DeepSeek'in fiyatları, OpenAI'nin modellerine kıyasla 20 ile 40 kat daha düşük.

AVRUPA'DA SORUŞTURMALAR DA AÇILDI

Ancak, regülatörler, DeepSeek'in OpenAI verilerini kopyalayıp kopyalamadığı veya Çin'i olumsuz bir şekilde gösteren yanıtları sansürleyip sansürlemediği konusunda şüphelerini sürdürüyor. Bu sebeple, farklı Avrupa ülkelerinde şu anda soruşturmalar devam ediyor.

Northzone'un ortak iş partneri Sanjot Malhi, "DeepSeek'in geleceği hakkında kesin bir tahmin yapmak zor, ancak yapısal etkisi oldukça yaygın görünüyor" dedi.