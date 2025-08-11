Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Dedesinin yolundan giderek Palas Tuzla Gölü'nden geleneksel yöntemlerle tuz çıkarıyor

        Dedesinin yolundan giderek Palas Tuzla Gölü'nden geleneksel yöntemlerle tuz çıkarıyor

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki İlhan Gökkurt, Palas Tuzla Gölü'nden çıkardığı tuzla ailesinin geçimini sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 11:58 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Palas Ovası'nda bulunan gölde bulunan tuz, mahallede yaşayan birçok kişi için geçim kapısı oldu. Yaklaşık 50 kişinin gölden çıkardığı yıllık 2 bin tona yakın tuz, yöre halkının sofralarını lezzetlendiriyor.

        • 2

          Tuz, alanın 2020 yılında yayımlanan kararnameyle 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesiyle sadece geleneksel yöntemlerle çıkarılabiliyor.

        • 3

          Mahalle sakinlerinden İlhan Gökkurt da tuz çıkarma mevsimi gelince, Huri adını verdiği atıyla sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkıyor.

        • 4

          Yaklaşık 2 kilometrelik yoldan sonra göle ulaşan Gökkurt, gölün zemini yumuşamadan günlük tuzunu çıkarıyor.

        • 5

          Batmamak için ayağına helik adı verilen geniş tahta giyen Gökkurt, plastik bir bidona doldurduğu tuzu kenara çekiyor.

        • 6

          Burada torbalara doldurduğu tuzu at arabasıyla evine götüren Gökkurt, mahsulünü ise yöre halkına satıyor.

        • 7

          "DEDEMDEN ÖĞRENDİĞİM TUZ ÇIKARMA İŞİNİ YAPIYORUM"

          İlhan Gökkurt, 11 yaşında inşaatlarda çalışmaya başladığını, İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya ve Bursa gibi Türkiye'nin birçok kentinde çalıştığını söyledi.

        • 8

          Mesleğini Rusya, Suudi Arabistan, Libya, Irak ve KKTC'de de yapma imkanı bulduğunu belirten Gökkurt, "Bu süre zarfında boş kaldığım, inşaata gitmediğim zamanlarda babamdan, dedemden öğrendiğim tuz çıkarma işini yapıyorum. 3 yıl önce emekli oldum, ondan sonra daha çok tuz çıkarmaya başladım" diye konuştu.

        • 9

          Günlük ortalama 10 torba tuz çıkardığını dile getiren Gökkurt, hava ısınınca ara verip gün batımına yakın tekrardan göle geldiğini anlattı.

        • 10

          Göldeki tuz miktarının yıllara göre değiştiğini vurgulayan Gökkurt, "Geçen sene tuz yoktu. Bu sene iyi tuz var. Köyden birçok kişi tuz çıkarıyor" dedi.

        • 11

          Tuz satarak geçimini sağlayan kişi sayısının yıllar içinde azaldığını kaydeden Gökkurt, "Dedem de buradan tuz çıkarırdı, babam da. Ben de çıkarıyorum. Öğrensin diye bazen torunumu da getiriyorum. Bu bizim köyün bir geçim kaynağı, geleneği" ifadesini kullandı.

        • 12

          "ÇOK ZOR, BU TUZU KİMSE ÇIKARAMAZ"

          Gökkurt, tuzun yöre halkı tarafından hamur, peynir, salamura ve salça yapımında kullanıldığını anlattı.

        • 13

          Gölden tuz çıkarmanın oldukça zor olduğuna işaret eden Gökkurt, herkesin bu işi yapamayacağını söyledi. Bazen balçığa battığını belirten Gökkurt, şunları kaydetti:

        • 14

          "Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bu helikle kimse yürüyemez. Çocukluğumuzdan itibaren alıştığımız için heliklerle yürüyoruz. Balçığa battığımız da oluyor. Yeri geliyor ayağımız takılıyor veya heliğe basıyoruz. Yeri geliyor kolumuza kadar çamura giriyoruz, yüzümüz çamur oluyor. O şekilde balçığa batıyoruz. Çok zor, bu tuzu kimse çıkaramaz. Bu iş genelde Palas Mahallesi'ne aittir."

        • 15

          Tuz çıkarmak için farklı mahallelerden gelen birçok kişiye helik verdiğini ifade eden Gökkurt, balçığa batanların işi bıraktığını ve bir daha geri gelmediğini sözlerine ekledi.

        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25
        • 26
        • 27
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        ABD: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık
        ABD: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Habertürk Anasayfa