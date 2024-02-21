Dedesini vuran torun kaçtı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 74 yaşındaki dede, torunu tarafından bacağından tabancayla yaralandı
İzmir Bayraklı'da Çay Mahallesi 2115 Sokakta ikamet eden Mehmet Anın tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Mehmet A, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Mehmet A, olayı torunu K.E.Knin (17) gerçekleştirdiğini söyledi.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis, kaçan şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakalandı.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelinin dedesinin oturduğu dairenin ziline basıp saklandığı, kapıyı açan dedesine tabancayla ateş açıp kaçtığı görülüyor.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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