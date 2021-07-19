Aziziye Mahallesi'nde yaşayan Acil Tıp Teknikeri Barkın Cıvak, off-road tutkusu nedeniyle yarışlara katılabilmek için 76 yaşındaki emekli ambulans şoförü dedesi Ahmet Cıvak'tan arazi aracı yapmasını istedi.
AA'nın haberine göre torununun isteğine kayıtsız kalamayan Cıvak, onun da yardımıyla atölyesinde hurdacılardan aldığı parçaları birleştirerek 25 günde off-road aracı tasarladı.
El emeğiyle yaptıkları araçla off-road yarışlarına birlikte katılan dede ile torunu, Ereğli-Alaplı Off-Road Kulübü bünyesinde 6 yıldır zorlu parkurlarda rakiplerine karşı mücadele ediyor.
Uzun yıllar ambulans şoförlüğü yapan dedesinin tecrübesinden de yararlanan Barkın Cıvak, dedesiyle yarışlarda dereceler elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.
FINDIK BAHÇESİNE GİTMEK İÇİN DE ARAZİ ARACI YAPTI
Ahmet Cıvak, torununun off-roada merakı olduğunu ve kendisinden araç tasarlamasını istediğini aktararak, "Ben de 'Paramız yok oğlum.' dedim ama beni ikna etti ve başladık. Aracı 25 günde bitirdim" diye konuştu.
Fındık bahçelerine gitmek için de kendisine 1994'te arazi aracı yaptığını anımsatan Cıvak, "Aracımızın yapımını tamamladık ama tabi her katıldığımız yarışmada aracımızın eksiklerini gördük ve tamamladık. Şimdi ise sosyal medyada aracımız oldukça tanınıyor ve fenomen. Torunumla her yarışa katılmaya çalışırım" ifadelerini kullandı.
Cıvak, Artvin'den bile yarış tekliflerinin geldiğini anlatarak, "Elimizden geldiğince yarışlara katılmaya çalışıyoruz. Düzce'deki yarıştan sonra da Konya ve Bilecik'ten yarış teklifleri geldi, katılmayı düşünüyoruz açıkçası" dedi.
"DEDEMLE BİRLİKTE EL ELE VEREREK ARAÇ TASARLADIK"
Acil Tıp Teknikeri Barkın Cıvak da sağlık çalışanı olarak zorlu sürecin ardından dedesiyle yarışlara katılarak stres attığını söyledi.
Salgın döneminde çok yorulduklarını dile getiren Cıvak, "Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelemiz her zaman devam ediyor. Dedem de emekli ambulans şoförü. Boş kaldığımız zamanlarda yarışlara katılıyoruz ve ayrıca dedemle arazi araçlarına hobi amaçlı eklentiler yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Şoförlüğü dedesinin daha önce yaptığı arazi aracında geliştirdiğini vurgulayan Cıvak, "Dedemle el ele vererek 'Pıtırcık' ismini verdiğimiz aracı tasarladık. İmkanlarımız el verdiği kadar sağlık personeli olarak bu şekilde bir araç tasarlayıp yarışlara katılmaya başladık. Bu dönemde böyle bir organizasyon çok iyi oldu, o yoğun tempodan çıktık, çok iyi geldi." dedi.
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