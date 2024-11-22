Dede torun ameliyathaneye aynı sedyede girdi

Samsun'da çiftçilikle uğraşan Halil İbrahim ve Semra Aydoğan çiftinin ikinci çocukları Mehmet Can Aydoğan, 8 aylıkken nefrotik sendrom nedeniyle böbrek yetmezliği çekmeye başladı.

Bir süre ilaç tedavisi gördükten sonra diyalize girmeye başlayan minik Mehmet Can'ın vücudunda komplikasyonların artması üzerine doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini bildirdi.

Aile nakil işlemleri için İstanbul'da bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde gönüllü olan anne ve babanın böbreklerinin tıbbi nedenlerle nakle uygun olmadığı belirlendi.

Bu sırada torunuyla aynı ismi taşıyan 59 yaşındaki dede Mehmet Aydoğan da gönüllü olarak Samsun'dan İstanbul'a geldi. Yapılan tetkiklerde dedenin tıbbi bir engelinin bulunmadığı tespit edilerek nakil hazırlıklarına başlandı.