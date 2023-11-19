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        Haberler Yaşam Dede mesleği tesbihçiliği itinayla sürdürüyor

        Dede mesleği tesbihçiliği itinayla sürdürüyor

        Bursa'da 1920 yılından bu yana dedelerinden kalan mesleği yaşatan Murat Cengiz, habbeleri itina ile tek tek diziyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:17
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        Dede mesleği tesbihçiliği itinayla sürdürüyor
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        Bursa’da küçüklüğünde babasından öğrendiği tespihçilik mesleğini şimdi kendisi devam ettiren Cengiz, 1920 yılında dedeleri Ahmet Cengiz ile başlayan sanatı severek icra ediyor.

        Murat Cengiz, ”Eskiden tespihler yay tornalar ile zorluklarla yapılırdı. Günümüzde yay tornaların yerini elektronik torna aldı. Biz ailemizde bu mesleği babadan oğula şeklinde yapıyoruz. Mesleği ailemizde ilk yapan kişi dedem Ahmet Cengiz'dir. 1920 yılında bu mesleğe başlıyor ve o günden beri babadan oğula şeklinde mesleği sürdürüyoruz“ dedi.

        “EL TORNALARINDAN, ELEKTRONİK TORNALARA"

        Murat Cengiz, ”Ailemiz mesleğe ilk köy ortamında başladığı için pek fazla ilerleyemedik. Babamın mesleği daha ileri boyutlara taşımak için uğraşlarında 15 yıl boyunca Türkiye turu yaptık. Son durağımız olan Bursa’ya yerleştik. İlk başta toptan satışlar yapardık. Ardından perakende satışlara geçtik.

        Daha sonra bende dede mesleğini devam ettirmek için atölyemi açtım. Burada tespih tamirlerini ve bakımlarını yapıyorum. Kısacası bende mesleğimizin öncüsü Ahmet dedemiz gibi mesleği devam ettirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

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