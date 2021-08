Decacorn kelimesinin anlamı merak ediliyor. Son yıllarda internetin günlük yaşamın içinde daha fazla yer kaplamasıyla ekonomide ve teknolojide pek çok yeni kelime ortaya çıktı. Son yıllarda hayatımıza giren kelimelerden biri olan decacorn kelimesinin anlamı

DECACORN NE DEMEK?

ABD'li risk sermayesi yatırımcısı ve Cowboy Ventures'in kurucusu Aileen Lee, 2013 yılında "Unicorn girişim" terimini piyasaya duyurdu. Aynı zamanda Silikon Vadisi deyimini de doğuran kişi olan Lee bu terimi ilk kez 2013'te "Welcome To The Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups" başlıklı makalesinde kullandı.

İnternetle birlikte oldukça popüler olan girişimcilik sektöründe 1 milyar dolar değerin üzerindeki girişimleri ifade etmek için "Univorn girişim" terimi kullanılıyor.

Decacorn terimi ise değeri 10 milyar doları geçen girişimler için kullanılıyor.

Değeri 100 milyar doları geçen girişimlere ise hectocorn girişim deniyor.