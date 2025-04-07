DBL Entertainment ve Abdülkadir Özkan'ın avukatından açıklama

CHP'nin boykot listesinde yer alan bir işletmeye yapılan saldırıyla alakalı şirket sahibi Abdülkadir Özkan'ın sosyal medya paylaşımının ardından konser organizasyonları iptal edilen DBL Entertainment'ın avukatı Ted Anastasiou yazılı açıklama yaptı.

Şirketin "dbltr.com" adresi üzerinden yapılan açıklamada, müvekkili Abdülkadir Özkan ve DBL Entertainment'ın devamlı bir dezenformasyon kampanyası ve koordineli saldırıların hedefi haline geldiği ifade edildi.

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Açıklamada, kamuoyuna yapılan açıklamalarla gerçek durum net şekilde belirtilmesine rağmen, bazı kişi ve kuruluşların yanlış ve yanıltıcı iddiaları yaymaya devam ettiği ve müvekkillerinin ticari faaliyetlerine ve itibarına doğrudan zarar verdiği belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Mart tarihinde Sayın Özkan, açıklamalarının küçük bir grup şiddet yanlısı provokatöre yönelik olduğunu ve barışçıl protestonun temel bir anayasal hak olduğunu açıkça ifade etmiştir. 1 Nisan tarihinde ise sayın Özkan, protestoların hayati önem taşıdığını ancak protesto adı altında gerçekleştirilen 'şiddetin' asla kabul edilemeyeceğini tekrar vurgulamıştır. Sayın Özkan'ın bu makul duruşunun böylesine çarpıtılabilmesi, içinde yaşadığımız dönemi net bir şekilde ortaya koymaktadır; yalanların 'alternatif gerçekler' olarak pazarlanıp sosyal medyada hızla yayılması bunun açık bir göstergesidir. Şunu net olarak ifade etmek isteriz ki müvekkilimizin şirketi DBL Entertainment, yıllardır herhangi bir siyasi veya devlet desteği almaksızın, tamamen bağımsız bir biçimde faaliyet göstermiş ve dünyanın en önemli sanatçılarından bazılarını Türkiye'ye getirmiştir."

REKLAM Açıklamada ayrıca müvekkili Özkan'ın akla ve hukuka aykırı biçimde hedef alındığı, gerçekleştirilen saldırıların konser iptallerinden itibar zedelenmesine kadar milyonlarca dolarlık maddi ve ölçülebilir zararlara neden olduğu, bu durumun yalnızca müvekkillerine değil, DBL ile çalışan çok sayıda tedarikçi ve profesyonele de zarar verdiği aktarıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Özkan, iftira, halkı kışkırtma, haksız rekabet ve ekonomik müdahale eylemlerinden sorumlu kişi ve kuruluşlar hakkında resmi hukuki girişimlerde bulunmuştur. Türk ve uluslararası hukuktan doğan tüm yasal haklarımızı aktif olarak takip etmekteyiz. Sözleşme ihlali, kötü niyetli yanlış beyanlar ve koordineli karalama dahil olmak üzere hukuka aykırı faaliyetlerde bulunan herkes hakkında ek hukuki işlemler yakında başlayacaktır. Müvekkillerimiz, Türkiye'ye kültürel etkinlikler getiren ve yaratıcı ile teknik profesyonellerden oluşan geniş bir ekosistemi destekleyen bir işi kurmak için yıllarca emek harcamıştır. Bu çalışmaların kötü niyetli kampanyalara ya da fırsatçı dezenformasyona kurban edilmesine izin verilmeyecektir. DBL Entertainment ve Sayın Özkan, çalışmalarını ve itibarını korumaya devam edecek, sorumlu tüm tarafları hiçbir istisna gözetmeksizin, mevcut tüm hukuki yollarla sorumlu tutacaktır."

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