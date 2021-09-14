Dayak yedim dedi, annesi ölü bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle, Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Mustafa Baytok tarafından sık sık darbedilen Ayşe Baytok'dan pazar gününden beri haber alamayan komşuları şüphe üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingirle açtırdığı kapıdan girdiğinde yaşlı kadının üzerinin çarşafla kapalı olduğu, yatakta hareketsiz bir şekilde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ayşe Baytok'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Ayşe Baytok'un cesedi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DAYAK YEDİĞİ İDDİASIYLA OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI
13 Eylül Pazartesi günü üç kişinin saldırısına uğrayarak dayak yediği iddiasıyla eve sağlık ekiplerini çağıran Mustafa Baytok, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından apartmanın çatı katına çıkan merdivenlerde kan izleri ile telefon gören apartman sakinleri, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler telefonu emniyete götürdü. Olaydan bir gün sonra Ayşe Baytok'un evinde ölü bulunmasının ardından oğlu Mustafa Baytok tedavi gördüğü hastanede polisler tarafından cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Hastane polisine verdiği ifadede, pazar günü tanımadığı üç kişinin saldırısına uğrayarak darbedildiği şeklinde ifade veren Baytok'un, gözaltına alındıktan sonra alnındaki kesik izini soran polise annesinin kendisine porselen tabak fırlattığını ve alnının yarıldığını söyledi.
Öte yandan, annesini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Baytok'un olaydan sonra evlerinin karşısındaki büfeye gidip bir süre oturduktan sonra soda içip ayrıldığı ve tedirgin olduğu görüntüler iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
ANNE BAYTOK'UN ÖLMEDEN ÖNCE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Oğlu tarafından sık sık darbedildiği öğrenilen Ayşe Baytok'un ise ölmeden iki gün önce oğluna alkol almak için, sabahın erken saatinde apartmanın altında bulunan tekel bayisine gidip alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.
Emniyette sorgusu devam eden Mustafa Baytok'un cinayeti kabul etmediği bildirildi.
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