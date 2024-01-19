Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı şarkıcı Davut Güloğlu kimdir?
Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı oldu. Genel seçimlerde de YRP milletvekili olan ancak yeterli oy oranına ulaşamayan Güloğlu, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde bu kez belediye başkan adaylığı için yarışacak. Bu noktada gözler "Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı şarkıcı Davut Güloğlu kimdir, nereli?" sorularına çevrildi. İşte, hayatı ve kariyeri...
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Yeniden Refah Partisi adaylıkları kesinleşen 1’i büyükşehir 2’si il, 53 ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı oldu. Peki, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, biyografisi...
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DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?
Davut Güloğlu, 1972 yılında Rize'de doğdu. 13 yaşında annesini ve 14 yaşında ise babasını kaybetti. Davut Güloğlu 11 çocuklu kalabalık bir ailenin ortanca çocuğu olarak Rize'de eğiti gördü. Çocukluk dönemini bu kayıplar nedeni ile epey sıkıntılı geçiren şarkıcı daha sonra Rize'den İstanbul'a göç etti. İstanbul'a gelen ve gençlik yıllarında hayatını toptancılık ile kazanan Güloğlu, Arif Sağ'ın kursuna yazılarak müzik hayatına atıldı.
İlk albümü 'Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi' ile müzik sektörüne giriş yapan Güloğlu, Karadeniz bölgesinde kısa sürede adını duyurdu.
2001 yılının Ocak ayında 'Nurcanım' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu'nun bu albümünün yaklaşık 2-2,5 milyona yakın kopya sattığı düşünülüyor.
2003 yılının Mayıs ayında 'Katula Katula' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, bu albüm ile kendi albüm satış rekorunu kırdı. Davut Güloğlu, 'Karadeniz'in Ricky Martini' lakabını aldı. Davut Güloğlu, Nurcanım ve Katula Katula albümü ile 2000'li yıllardaki ekonomik krizin yarattığı toplumsal açıdan kötü boyutlardaki ülke moralini yükselttiği gerekçesi ile o dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den ödül aldı.
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2004 yılında 'Dur Orda Dur' teklisini, bir yıl sonra 'Çat Çat', 2007'de 'Kapak Olsun', 2009'da 'Kopalım Bari', 2012 yılında 'Seni Seni' albümlerini çıkardı.
17 Eylül 2006 tarihinde yayımlanmaya başlayan 'Sev Kardeşim' adlı dizide Hande Ataizi ile başrolü paylaştı. Davut Güloğlu 24 Ocak 2011 yılında Kanaltürk televizyonunda Ece Erken ile sunuculuğunu paylaştığı 'Hayata Gülerken' programını sabah kuşağında gerçekleştirdi. Altı yıl aradan sonra 2018'de Hayat Devam Ediyor adlı albümü, 2020'de Çareler de Çaresiz adlı teklisi piyasaya çıktı.
Davut Güloğlu, 1993-2003 yılları arasında Sibel Yıldırım ile evlilik yaşadı. Ünlü şarkıcının bu evliliğinden Cengizhan isimli bir oğlu oldu.
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DAVUT GÜLOĞLU SİYASİ KARİYERİ
20 Şubat 2022 tarihinde Yeniden Refah Partisi'nde Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Danışmanı oldu. Davut Güloğlu 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem milletvekili seçimlerinde Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Bölge 2. Sıradan aday gösterildi.