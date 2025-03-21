Davinson Sanchez korkuttu: Sedyeyle oyundan çıktı!

Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Brezilya ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık pozisyonu ile korkuttu.

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Danvinson Sanchez, Brezilya maçına ilk 11'de başladı. 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper, mücadelenin 75. dakikasında korkutan bir sakatlık yaşadı. Davinson Sanchez, Brezilya kalecisi Alisson ile çarpıştı. Kafasına darbe alan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı.

Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo, tedavisi oyun kenarında devam eden deneyimli stoperi oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü.

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TEPKİ GÖSTERDİ Öte yandan Kolombiya medyasındaki habere göre; Alisson ile yaşadığı çarpışma sonrası toparlanan Davinson Sanchez, oyuna devam etmek istedi ancak doktorlar kafa travması nedeniyle izin vermedi.

Davinson Sanchez, doktorların ve teknik direktörün bu kararına tepki gösterdi. Brezilya kalecisi Alisson da baş dönmesi ve kulağındaki çınlama sorunu nedeniyle oyuna devam edemedi.