David ve Victoria Beckham çifti 25'inci evlilik yıl dönümünü mor düğün kıyafetleriyle kutladı

Çift, İrlanda'daki Luttrellstown Kalesi'ndeki düğün resepsiyonu için çarpıcı mor renkli kıyafetlerini giydiğinde, şu anda 25 yaşında olan oğulları Brooklyn Beckham, mor bir tulum ve ona uygun kovboy şapkasıyla minik bir bebek olarak anne babasıyla uyum içindeydi.