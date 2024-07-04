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        Haberler Dünyadan David ve Victoria Beckham çifti 25'inci evlilik yıl dönümünü mor düğün kıyafetleriyle kutladı - Magazin haberleri

        David ve Victoria Beckham çifti 25'inci evlilik yıl dönümünü mor düğün kıyafetleriyle kutladı

        David Beckham ile Victoria Beckham, evliliklerinin 25'inci yılını kutlarken, yıllar önce düğünde giydikleri mor kıyafetleri yeniden giydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:01
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        • 1

          Victoria Beckham ile David Beckham, attıkları her adımla adlarından söz ettirmeyi başarıyor.
          Inter Miami takımının başkanlığını yürüten emekli İngiliz futbolcu David Beckham ile moda tasarımcısı Victoria Beckham, evliliklerinin 25'inci yıl dönümünü dikkat çekici bir şekilde kutladı.

        • 2

          4 Temmuz 1999'da evlenen çift, mor renkli sıra dışı düğün kıyafetlerini yıllar sonra yeniden giyerek kutlama yaptı.

          49 yaşındaki David Beckham, düğünlerinde kullandıkları taht tarzı koltuklara oturdukları fotoğrafı sosyal medyada, "Bakın ne bulduk" notuyla paylaştı.

        • 3

          Beckham çifti, 1999'da gösterişli bir düğünle evlendi. O zamanlar Spice Girls grubunun şarkıcısı olan Victoria Beckham, düğünde çok sayıda abartılı görünüm sergiledi.

        • 4

          Çift, İrlanda'daki Luttrellstown Kalesi'ndeki düğün resepsiyonu için çarpıcı mor renkli kıyafetlerini giydiğinde, şu anda 25 yaşında olan oğulları Brooklyn Beckham, mor bir tulum ve ona uygun kovboy şapkasıyla minik bir bebek olarak anne babasıyla uyum içindeydi.

        • 5

          Evlenmelerinden bu yana geçen 25 yıl içinde Beckham çiftinin, Romeo (21), Cruz (19) ve Harper (12) olmak üzere üç çocuğu daha dünyaya geldi.

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          Çift; geçen yıl, yemin yenileme töreniyle nikâh tazelediklerini açıkladı.

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