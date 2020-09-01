Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 34 yaşındaki İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Uzun yıllar formasını giydiği İngiltere'nin Manchester City takımıyla sözleşmesi sona eren David Silva, geçen ay Real Sociedad ile anlaşmaya varmıştı.