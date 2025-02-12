David Hubert: Fenerbahçe bize iyi bir sınav olacak

Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, Fenerbahçe'ye konuk olacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 37 yaşındaki teknik adam, bugün doğum günü olduğunu, alınacak bir galibiyetin kendisine verilecek en güzel hediye olacağını belirtti.

"BİZİ BEKLEYEN ATMOSFERİ BİLİYORUZ"

İki maç üzerinden oynanacak turda ilk karşılaşmada iyi bir netice almaları gerektiğine değinen Hubert, "Bizi bekleyen atmosferi biliyoruz. Bu da tecrübemizin bir parçası. Bu gibi atmosferlerle daha önce karşılaştık. Bizim diğer maçlarımızda da Fenerbahçe taraftarlarına çok benzeyen taraftarlar vardı. Antwerp'te bir maçımız vardı, benzerdi. Tabii ki yarın Fenerbahçe elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kazanmak için her şeyi yapacağını vurgulayan 37 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendisi, kariyer anlamında beğendiğim antrenörlerden birisi. Şüphesiz bundan önceki yıllarda farklı ekiplerle başarılı olmuş bir antrenör. Kazanılabilecek bütün Avrupa kupalarını kazandı." açıklamasını yaptı.