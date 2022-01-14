Domuzdan kalp nakli yapılan Bennett’in sabıkalı olduğu eleştirilerine hastaneden cevap

ABD'deki Maryland Üniversitesi Hastanesinde kalp naklinin yapıldığı David Bennett’in (57) 34 yıl önce bir genci bıçaklayarak felç bıraktığı belirtildi.
10 YILLIK HAPİS CEZASININ 6 YILINI ÇEKTİ
AA'nın Washington Post gazetesi kaynaklı haberine göre, Maryland eyaleti Ceza İnfaz Kurumu, Bennett’in suçuyla ilgili 10 yıllık hapis cezasının 6 yılını çektikten sonra 1994’te serbest bırakıldığını bildirdi.
Naklin gerçekleştirildiği Maryland Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, hastanın sadece tıbbi kayıtlarına bakılarak seçildiğini, tek kriterin sağlığının kötü olması olduğu kaydedildi.
"SADECE TIBBİ KAYITLARINA BAKILARAK KARAR VERİLMİŞTİR"
Hekimlerin geçmişlerine bakmadan her hastaya en iyi hizmeti sağlamakla yükümlü olduğu vurgulanan açıklamada, “Hasta bize büyük ihtiyaç içerisinde başvurmuştur ve nakil konusundaki uygunluğuna sadece tıbbi kayıtlarına bakılarak karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, hastanın bu müstesna nakil ameliyatına girerek sadece kendi yaşam süresini uzatmadığı, başka hastaların da yararına bir karar verdiği kaydedildi.
7 OCAK'TA DOMUZDAN KALP NAKLİ YAPILMIŞTI
Kalp krizi geçmişi ve düzensiz kalp atışları nedeniyle insan kalbi nakledilemeyen Bennett’e 7 Ocak’ta, hücrelerinde aşırı hızlı organ reddinden sorumlu olan bir şekeri çıkarmak için gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbi nakledilmişti. İlk defa yapılan ve deneysel olan ameliyattan 3 gün sonra hastanın durumunun iyi olduğu bildirilmişti.
Geçen yıl eylülde New York'taki araştırmacılar, bu tür domuzların hayvandan insana nakiller için umut vadedebileceğini öne süren bir deney yapmış, geçici olarak bir domuzun böbreğini ölen bir insan vücuduna yerleştirmiş ve çalışmaya başladığını gözlemlemişlerdi.
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