Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerSağlıkSon dakika haberi | Domuzdan insana kalp nakli! İnsanlık için dev adım ama...
Domuzdan insana kalp nakli! İnsanlık için dev adım ama...
Dünya ABD'de Maryland Üniversitesinde 57 yaşındaki kalp hastası David Bennett'e genetiği değiştirilmiş bir domuzdan yapılan kalp naklini konuşuyor. Tarihi ameliyatın hayvandan insana organ naklinin önünü açacağı düşünülse de Türkiye'deki ilk yüz nakli, çift kol ve rahim nakli gibi önemli başarılara imza atan Prof. Dr. Ömer Özkan, birçok bilimsel aşamanın atlandığını ve hemen insan üzerinde deneye geçilerek acele edildiğini söyledi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
ABD'de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastası David Bennett'e genetiği değiştirilmiş bir domuzdan kalp nakli yapıldı. Yedi saat süren deneysel ameliyattan üç gün sonra durumunun iyi olduğu belirtilen hastanın uzun vadede hayatta kalma şansının ne olduğu ise henüz belli değil.
DR. MOHIUDDIN: BU ORGANLAR SONSUZ BİR TEDARİK OLACAK
Time'de yer alan haberde, Maryland Üniversitesi Tıp Merkezinde hayvandan insana nakil programının bilimsel direktörlüğünü yürüten Dr. Muhammad Mohiuddin, ameliyatla ilgili şunları söylemişti: "Bu işe yararsa, acı çeken hastalar için bu organlar sonsuz bir tedarik olacak."
Daha önceki hayvandan insana organ nakli denemelerinin başarısız olduğunu belirten Dr. Mohiuddin, "Bu seferki fark Maryland cerrahları, hücrelerdeki aşırı hızlı organ reddinden sorumlu olan bir şekeri çıkarmak için gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbini kullandılar" demişti.
PROF. DR. ÖMER ÖZKAN: ACELE EDİLDİ
Türkiye'deki ilk yüz nakli, çift kol ve rahim nakli gibi önemli başarılara imza atan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan kalbin insana nakledilmesinin çok büyük bir çalışma olduğunu; ancak acele edildiğini, birçok bilimsel aşamanın atlandığını ve hemen insan üzerinde deneye geçildiğini söyledi.
"BİRÇOK AŞAMASI İPTAL EDİLMİŞ BİR ÇALIŞMA"
Prof. Dr. Özkan, "ABD'de ilk önce 2021'in sonuna doğru deneysel bir çalışma yapıldı. Çok büyük, birçok yere ışık olacak ve insanların nereye yönelmesi gerektiği açısından önemli bir ilk çalışmaydı; ancak bu çalışmanın üzerine birçok şey yapılmalıydı, akabinde insan çalışmasına geçilmeliydi. Çok çok önemli bir çalışma ama hayvan çalışmasından insan çalışmasına geçilmesi için biraz acele edildiğini düşünüyorum. Burada 'hayatını kaybetmek üzere olan, artık çaresi kalmayan' bir hastadan bahsediliyor. Ancak bu, klinik deney aşamasına erken geçilmiş, birçok aşaması iptal edilmiş bir çalışma ve böyle bir ameliyat Türkiye'de veya Çin'de yapılsaydı inanılmaz bir gürültü çıkardı. Bu gürültüyü de en çok Batı dünyası çıkarırdı. Batı'da etik kurallar daha iyiymiş gibi düşünülüyor ama bu ortamın içerisindeyim ve yıllardır biliyorum ki asla öyle değil. Bu konuda bizden çok iyi değiller.
"HASTANIN UZUN SÜRE YAŞAMAYACAĞI NET"
Prof. Dr. Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben kalp cerrahı değilim, sadece çalışmanın bilimsel boyutundan bahsediyorum. Hasta inşallah yaşar. İnsanlık için çok büyük bir hizmet olacak ama şu an için ameliyatın bilimsel bir makalesi yok, sadece haberler üzerinden konuşuyoruz. Çalışma inanılmaz büyük bir çalışma. Gelecekte birçok çalışmaya referans olacak, bizlere ışık tutacak, laboratuvarları çok hareketlendirecek bir çalışma ama aradaki aşamaları atlamamak lazım. Bilimin yıllardır getirdiği bazı kurallar var; onlar atlanmış görünüyor. Hem hayvan etiği hem insan etiği açısından birçok sıkıntı var. İnşallah hasta uzun süre yaşar ama çok uzun yaşamayacağı net. İnşallah biz yanılırız. Bu dönemde hasta, belki de bundan sonra olabilecek normal bir nakli bile olamayacak ve hayatını kaybedecek. Örneğin, bir ay sonra olabileceği bir kalp naklindeki ilaçların cevabı değiştirilmiş olacak. Bu hastaya 'son çare' deniliyor ama belki iki gün sonra kalp nakli olacaktı ama bu nakil yapılıyor diye onu olamadı. Belki de artık bu nakil yüzünden diğer nakilleri olamayacak. 'Hasta son evredeydi', 'ölmek üzereydi' demek ortada bir yanlış varsa onu doğru yapmıyor."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Son dakika haberi | Domuzdan insana kalp nakli! İnsanlık için dev adım ama.../domuzdan-insana-kalp-nakli-insanlik-icin-dev-adim-3313110
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!