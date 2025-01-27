David Beckham'ın, İstanbul'a geleceği iddia edildi
Dünyaca ünlü emekli futbolcu ve Inter Miami'nin ortağı olan David Beckham'ın, önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği iddia edildi
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Emekli futbolcu ve Jorge Mas, Jose R. Mas ile birlikte ABD futbol takımı Inter Miami'nin sahibi David Beckham, yakın zamanda katıldığı bir etkinlikte Türk futbolu ve oyunun gücü hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
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David Beckham, Türkiye’deki futbol deneyimleriyle ilgili şunları söyledi; "Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım. Hayır, bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı. Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor."
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David Beckham’ın açıklamaları henüz soğumadan, ünlü futbolcunun İstanbul’a gelmesiyle ilgili dikkat çeken bir haber ortaya çıktı.
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David Beckham'ın gelecek hafta İstanbul'a geleceği iddia ediliyor.
Fotoğraflar: Mega, Shutterstock